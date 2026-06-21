Яркость дисплея — одно из ключевых преимуществ современных iPhone. Например, новые модели серии iPhone 17 способны достигать пиковой яркости до 3000 нит на улице и до 1600 нит при воспроизведении HDR-контента. Об этом пишет BGR.

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Почему iPhone самостоятельно уменьшает яркость экрана?

Впрочем, даже владельцы новейших смартфонов могут столкнуться с ситуацией, когда экран неожиданно тускнеет без каких-либо действий со стороны пользователя.

По словам экспертов, чаще всего за это отвечают две основные причины: функция автоматической регулировки яркости и защита устройства от перегрева. Если на iPhone активирована функция Auto-Brightness, смартфон постоянно анализирует уровень освещенности вокруг с помощью специальных датчиков.

Например, если солнце скрылось за облаками или вы перешли из светлого помещения в более темное, система автоматически уменьшит яркость дисплея.

Наоборот, на улице под ярким солнцем экран станет светлее для лучшей читаемости. На восприятие яркости также может влиять функция True Tone, которая автоматически корректирует цвета и температуру изображения в зависимости от окружающего освещения.

В некоторых случаях пользователям может казаться, что экран стал тусклее, хотя фактический уровень яркости не изменился.

Перегрев — главный враг яркого дисплея

Вторая и зачастую менее очевидная причина — температура смартфона. Если iPhone перегревается, система автоматически снижает яркость экрана для охлаждения устройства.

Особенно часто это происходит:

под прямыми солнечными лучами;

во время зарядки;

при использовании беспроводной зарядки;

при запуске ресурсоемких игр;

при длительной работе камеры;

во время навигации по GPS;

во время просмотра видео высокого качества.

В условиях высокой температуры дисплей может не только стать тусклее, но и полностью отключиться до нормализации температуры.

Какие еще настройки влияют на яркость?

Даже если автоматическая регулировка яркости отключена, некоторые функции все равно могут затемнять экран. Каждая из этих функций может изменять вид дисплея и создавать впечатление менее яркого экрана.

Прежде всего стоит проверить уровень яркости через Центр управления (Control Center) и попробовать вручную увеличить его.

Если это не помогает, рекомендуется:

Отключить режим энергосбережения.

Проверить настройки Adaptive Power.

Проверить настройки специальных возможностей.

Очистить верхнюю часть экрана возле фронтальной камеры, где расположен датчик освещенности.

Дать смартфону остыть.

Если причина заключается именно в перегреве, никакие настройки не восстановят максимальную яркость, пока температура устройства не снизится.

Для этого следует:

перенести смартфон в тень;

прекратить зарядку;

выключить экран на несколько минут;

закрыть ресурсоемкие приложения.

Почему иногда проблема связана с ремонтом?

Эксперты также обращают внимание на еще один фактор — замену дисплея.

После установки неоригинального экрана датчик внешнего освещения может работать некорректно, из-за чего система будет неправильно регулировать яркость. Именно поэтому Apple рекомендует использовать оригинальные комплектующие или обращаться в авторизованные сервисные центры для ремонта устройств.

В большинстве случаев внезапное снижение яркости на iPhone не является признаком неисправности. Чаще всего смартфон просто адаптируется к окружающим условиям или защищает себя от перегрева. Если же проблема возникает регулярно даже в комфортных условиях и после проверки всех настроек, тогда стоит обратиться в сервисный центр для диагностики датчиков или дисплея.