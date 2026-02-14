По данным исследования компании Uswitch, содержание одного компьютера может стоить малому или среднему бизнесу более 90 фунтов стерлингов в год. Если в офисе десятки или сотни устройств, сумма быстро растет. Об этом пишет TechRadar.

Какие привычки больше всего увеличивают расходы?

Около пятой части работников признались, что оставляют ноутбуки, настольные ПК и мониторы включенными просто потому, что не оплачивают счета за электроэнергию лично. Речь идет не только о коротких перерывах в течение дня.

Четверть опрошенных оставляет технику работать даже во время отпусков или длительного закрытия офиса. Еще 22% редко или никогда не выключают монитор, когда отходят надолго, а 21% почти не используют режим сна, когда компьютер неактивен.

Как пишет Houston Chronicle, только примерно треть сотрудников сознательно уменьшает яркость экрана, чтобы сократить потребление электроэнергии. То есть проактивное поведение по экономии остается менее распространенным, чем игнорирование базовых правил.

Эксперт по энергетике Бен Галлицци советует бизнесу начать с энергетического аудита, чтобы определить, где именно происходят наибольшие потери. После этого компании могут действовать в нескольких направлениях.

Один из вариантов – замена устаревшего оборудования на более энергоэффективное. Другой – работа с персоналом: четкие политики, инструкции и объяснения, почему снижение потребления важно не только для окружающей среды, но и для финансовой стабильности компании. Руководителям стоит лучше коммуницировать правила и ожидания по энергосбережению.

Также бизнес может рассмотреть смену поставщика электроэнергии, если на рынке доступны более выгодные тарифы. Обычно пересмотр условий возможен примерно за шесть месяцев до завершения действующего контракта.

По отдельности каждый из этих шагов может не дать кардинального сокращения расходов. Однако в нынешних экономических условиях даже небольшие сбережения имеют значение, особенно для малого и среднего бизнеса.