За даними дослідження компанії Uswitch, утримання одного комп’ютера може коштувати малому або середньому бізнесу понад 90 фунтів стерлінгів на рік. Якщо в офісі десятки або сотні пристроїв, сума швидко зростає. Про це пише TechRadar.

Які звички найбільше збільшують витрати?

Близько п’ятої частини працівників зізналися, що залишають ноутбуки, настільні ПК і монітори увімкненими просто тому, що не оплачують рахунки за електроенергію особисто. Ідеться не лише про короткі перерви протягом дня.

Чверть опитаних залишає техніку працювати навіть під час відпусток або тривалого закриття офісу. Ще 22% рідко або ніколи не вимикають монітор, коли відходять надовго, а 21% майже не використовують режим сну, коли комп’ютер неактивний.

Як пише Houston Chronicle, лише приблизно третина співробітників свідомо зменшує яскравість екрана, щоб скоротити споживання електроенергії. Тобто проактивна поведінка щодо економії залишається менш поширеною, ніж ігнорування базових правил.

Експерт з енергетики Бен Галліцці радить бізнесу почати з енергетичного аудиту, щоб визначити, де саме відбуваються найбільші втрати. Після цього компанії можуть діяти в кількох напрямках.

Один із варіантів – заміна застарілого обладнання на більш енергоефективне. Інший – робота з персоналом: чіткі політики, інструкції та пояснення, чому зниження споживання важливе не лише для довкілля, а й для фінансової стабільності компанії. Керівникам варто краще комунікувати правила та очікування щодо енергозбереження.

Також бізнес може розглянути зміну постачальника електроенергії, якщо на ринку доступні вигідніші тарифи. Зазвичай перегляд умов можливий приблизно за шість місяців до завершення чинного контракту.

Окремо кожен із цих кроків може не дати кардинального скорочення витрат. Однак у нинішніх економічних умовах навіть невеликі заощадження мають значення, особливо для малого та середнього бізнесу.