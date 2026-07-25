Несмотря на распространенное представление о пустынях как о местах с постоянной жарой, их климат характеризуется одними из самых больших суточных перепадов температур на Земле. Ученые объясняют, что днем поверхность пустыни очень быстро нагревается, но после заката так же быстро теряет накопленное тепло. Об этом пишет Sciencetimes .

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Почему пустыня так быстро охлаждается после заката?

Основными причинами этого явления является сухой воздух, почти полное отсутствие облаков и свойства песчаной почвы. Вместе они создают условия, при которых тепло почти беспрепятственно покидает поверхность Земли.

Сухой воздух не удерживает тепло. В большинстве климатических зон водяной пар работает как природный утеплитель, удерживая часть тепла у поверхности. В пустынях влаги в воздухе почти нет, поэтому накопившееся за день тепло быстро излучается в атмосферу и космическое пространство.

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Именно поэтому после жаркого дня ночь может оказаться неожиданно холодной.

Отсутствие облаков ускоряет охлаждение

Облака также помогают удерживать тепло, отражая часть теплового излучения к поверхности.

В пустынях небо в большинстве своем остается ясным, поэтому этот естественный "барьер" почти отсутствует. Поэтому тепло без значительных помех оставляет поверхность, а температура воздуха стремительно снижается.

Важную роль играет и процесс радиационного охлаждения – после захода Солнца поверхность активно излучает накопившуюся энергию, но почти ничего не получает взамен.

Еще одной особенностью пустынь является песчаная почва. Песок очень быстро нагревается под солнечными лучами, но имеет небольшую теплоемкость. Это значит, что он не способен долго накапливать энергию. После захода Солнца поверхность охлаждается в считанные часы, что еще больше усиливает падение температуры.

Большинство животных избегает дневной жары и становится активным только вечером, ночью или на рассвете. В дневное время они прячутся в норах, среди камней или в тени. Растения также выработали собственные механизмы выживания. К примеру, кактусы накапливают воду внутри тканей, а их строение помогает минимизировать потери влаги даже при экстремальных температурах.

Людям, путешествующим по пустыням, также приходится учитывать резкие изменения погоды. Легкая одежда помогает переносить дневную жару, однако после заката часто необходим теплый верхний слой одежды.

Не все пустыни жаркие

Специалисты напоминают, что понятие "пустыня" определяется не температурой, а количеством осадков.

К примеру, Антарктида и Арктика также принадлежат к пустыням, поскольку в течение года там выпадает очень мало осадков. В то же время в высокогорных пустынях ночные температуры могут быть еще ниже из-за разреженного воздуха, который еще хуже удерживает тепло.

В некоторых горячих пустынях после дневных температур более 40 градусов Цельсия ночью столбик термометра может опускаться ниже 0 градусов Цельсия.

Исследование климатических особенностей пустынь помогает ученым лучше понимать процессы теплообмена в атмосфере, механизмы формирования погодных условий и адаптацию живых организмов к экстремальной среде.

Такие знания используются не только для изучения климата Земли, но и при исследовании других планет и спутников, где также наблюдаются значительные перепады температур между днем и ночью.