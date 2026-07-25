Попри поширене уявлення про пустелі як про місця з постійною спекою, їхній клімат характеризується одними з найбільших добових перепадів температур на Землі. Вчені пояснюють, що вдень поверхня пустелі дуже швидко нагрівається, але після заходу сонця так само швидко втрачає накопичене тепло. Про це пише Sciencetimes.

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Чому пустеля так швидко охолоджується після заходу сонця?

Основними причинами цього явища є сухе повітря, майже повна відсутність хмар і властивості піщаного ґрунту. Разом вони створюють умови, за яких тепло майже безперешкодно залишає поверхню Землі.

Сухе повітря не утримує тепло. У більшості кліматичних зон водяна пара працює як природний теплоізолятор, утримуючи частину тепла біля поверхні. У пустелях вологи в повітрі майже немає, тому накопичене за день тепло швидко випромінюється в атмосферу та космічний простір.

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Саме тому після надзвичайно спекотного дня ніч може виявитися несподівано холодною.

Відсутність хмар прискорює охолодження

Хмари також допомагають утримувати тепло, відбиваючи частину теплового випромінювання назад до поверхні.

У пустелях небо здебільшого залишається ясним, тому цей природний "бар'єр" майже відсутній. Через це тепло без значних перешкод залишає поверхню, а температура повітря стрімко знижується.

Важливу роль відіграє і процес радіаційного охолодження – після заходу Сонця поверхня активно випромінює накопичену енергію, але майже нічого не отримує натомість.

Ще однією особливістю пустель є піщаний ґрунт. Пісок дуже швидко нагрівається під сонячними променями, але має невелику теплоємність. Це означає, що він не здатний довго накопичувати енергію. Після заходу Сонця поверхня охолоджується за лічені години, що ще більше посилює падіння температури.

Більшість тварин уникає денної спеки й стає активною лише ввечері, уночі або на світанку. У денний час вони ховаються в норах, серед каміння або в тіні. Рослини також виробили власні механізми виживання. Наприклад, кактуси накопичують воду всередині тканин, а їхня будова допомагає мінімізувати втрати вологи навіть за екстремальних температур.

Людям, які подорожують пустелями, також доводиться враховувати різкі зміни погоди. Легкий одяг допомагає переносити денну спеку, однак після заходу сонця часто необхідний теплий верхній шар одягу.

Не всі пустелі є спекотними

Фахівці нагадують, що поняття "пустеля" визначається не температурою, а кількістю опадів.

Наприклад, Антарктида та Арктика також належать до пустель, оскільки протягом року там випадає дуже мало опадів. Водночас у високогірних пустелях нічні температури можуть бути ще нижчими через розріджене повітря, яке ще гірше утримує тепло.

У деяких гарячих пустелях після денних температур понад 40 градусів Цельсія вночі стовпчик термометра може опускатися нижче 0 градусів Цельсія.

Дослідження кліматичних особливостей пустель допомагає науковцям краще розуміти процеси теплообміну в атмосфері, механізми формування погодних умов та адаптацію живих організмів до екстремального середовища.

Такі знання використовують не лише для вивчення клімату Землі, а й під час дослідження інших планет і супутників, де також спостерігаються значні перепади температур між днем і ніччю.