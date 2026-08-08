Что "крадет" энергию в выключенном состоянии

Даже когда экран смартфона погас, а операционная система прекратила работу, устройство не становится полностью бездействующим. Одной из причин энергопотребления является специальная цепь часов и пробуждения. Она требует крошечного количества тока, чтобы кнопка питания мгновенно реагировала на ваше нажатие, а телефон сразу знал точную дату и время после загрузки, пишет 24 Канал.

Однако самым большим "пожирателем" энергии является явление саморазряда. Это естественный химический процесс, свойственный литий-ионным аккумуляторам, которые используются в современной технике. Аккумулятор будет терять примерно 1–2 процента своей емкости ежемесячно, если телефон выключен.

Несмотря на то, что в выключенном состоянии заряд исчезает гораздо медленнее, чем в режиме ожидания (когда работают фоновые приложения, Wi-Fi и поиск сети), длительное хранение без присмотра может стать фатальным для устройства. Если оставить гаджет в месте, где температура превышает комнатную, процесс деградации значительно ускорится.

Опасность "глубокого сна" и правила хранения

Если вы планируете отложить смартфон на несколько месяцев, не стоит заряжать его до максимума или оставлять полностью разряженным. Специалисты советуют поддерживать баланс. Apple, например, рекомендует не заряжать телефон до полного заряда перед длительным хранением, предлагая ограничиться примерно 80–50 процентами, а также регулярно проверять уровень заряда, чтобы он не опускался ниже 20%.

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Такой подход позволяет избежать состояния глубокой разрядки. Если аккумулятор будет оставаться разряженным слишком долго, медный токоприемник внутри может начать растворяться. Это необратимо снижает емкость аккумулятора или даже приводит к короткому замыканию при попытке включения.

Для безопасного длительного хранения придерживайтесь простой схемы: зарядите устройство до 50–80 процентов, выключите его и положите в прохладное сухое место, где температура не поднимается выше 32,2 градуса Цельсия. Раз в полгода проверяйте состояние гаджета и снова заряжайте его до средней отметки.