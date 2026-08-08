Що "краде" енергію у вимкненому стані

Навіть коли екран смартфона згаснув, а операційна система припинила роботу, пристрій не стає повністю інертним. Однією з причин енерговитрат є спеціальний ланцюг годинника та пробудження. Він потребує крихітної кількості струму, щоб кнопка живлення миттєво реагувала на ваше натискання, а телефон відразу знав точну дату та час після завантаження, пише 24 Канал.

Проте найбільшим "пожирачем" енергії є явище саморозряду. Це природний хімічний процес, властивий літій-іонним акумуляторам, які використовують у сучасній техніці. Акумулятор втрачатиме приблизно 1 – 2 відсотки своєї потужності щомісяця, якщо телефон вимкнено.

Попри те, що у вимкненому стані заряд зникає набагато повільніше, ніж у режимі очікування (коли працюють фонові додатки, Wi-Fi та пошук мережі), тривале зберігання без нагляду може стати фатальним для пристрою. Якщо залишити гаджет у місці, де температура перевищує кімнатну, процес деградації значно прискориться.

Небезпека "глибокого сну" та правила зберігання

Якщо ви плануєте відкласти смартфон на кілька місяців, не варто заряджати його до максимуму або залишати повністю розрядженим. Фахівці радять підтримувати баланс. Apple, наприклад, рекомендує не заряджати телефон повністю, перш ніж відкласти його на тривалий термін, пропонуючи обмежитися приблизно 80 – 50 відсотками, а також перевіряти регулярно, щоб не доводити відсоток заряду до менше ніж 20%.

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Такий підхід дозволяє уникнути стану глибокого розряду. Якщо батарея залишатиметься порожньою занадто довго, мідний струмоприймач всередині може почати розчинятися. Це незворотно знижує ємність акумулятора або навіть призводить до короткого замикання під час спроби ввімкнення.

Для безпечного тривалого зберігання дотримуйтеся простої схеми: зарядіть пристрій до 50 – 80 відсотків, вимкніть його та покладіть у прохолодне сухе місце, де температура не піднімається вище 32,2 градуса Цельсія. Раз на пів року перевіряйте стан гаджета і знову підживлюйте його до середньої позначки.