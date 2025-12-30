Литий-ионные аккумуляторы накапливают энергию благодаря движению ионов лития через жидкий электролит накапливают энергию благодаря движению ионов лития через жидкий электролит. Этот электролит является легковоспламеняющимся, а любое нарушение условий работы может запустить опасные процессы. Зарядка при минусовой температуре или чрезмерно высокие токи приводят к образованию металлического лития на электродах. Так возникают дендриты – микроскопические иглы, которые способны пробить внутреннюю изоляцию и вызвать короткое замыкание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Charged For Life.

Почему аккумуляторные системы могут загораться?

Далее начинается так называемый термический разгон. Защитные слои электродов разрушаются, изоляция плавится, а при высоких температурах катод разлагается с выделением газов. В NMC-аккумуляторах это кислород, который поддерживает горение, в LFP – преимущественно водород. Важно, что этот процесс не зависит от доступа воздуха извне, поэтому накрывание или перекрытие кислорода не останавливает реакцию.

Свинцово-кислотные аккумуляторы, которые использовались ранее, менее подвержены таким явлениям, но уступают современным системам по ресурсу, скорости зарядки и удобству.

Чем отличаются LFP и NMC-аккумуляторы?

LFP часто рекламируют как более безопасные, и частично это так. Они более стабильные и тяжелее воспламеняются, однако остаются литий-ионными по своей природе. NMC-аккумуляторы имеют более высокую энергоемкость, но ниже термическую стабильность и во время аварий могут выделять кислород и угарный газ. LFP обычно не дают такого интенсивного пламени, но способны накапливать взрывоопасные газы без немедленного воспламенения. Ни один из вариантов не является полностью безопасным без правильного использования.

В большинстве случаев причиной инцидентов становится человеческий фактор. Ослабленные контакты, неправильное сечение проводов, плохое обжатие клемм или механическое давление на соединения создают точки высокого сопротивления. В цепях постоянного тока они могут нагреваться до экстремальных температур без срабатывания защиты.

Еще одна проблема – изоляция. Металлические корпуса аккумуляторов могут находиться под напряжением, а контакт с конструкциями или повреждение прокладок открывает путь к утечкам тока. Короткие замыкания часто возникают из-за забытого инструмента, посторонние металлические предметы или повреждения при транспортировке.

Отдельную опасность представляет неправильная зарядка: использование неподходящих зарядных устройств, отсутствие защиты от перенапряжения и зарядки на морозе. Не менее критичным является отказ или низкое качество BMS, которая должна контролировать температуру, напряжение и ток каждой ячейки.

Почему горят портативные зарядные станции?

Как пишет издание Mezha, во многих моделях используют более дешевые компоненты, в частности электролитические конденсаторы, чувствительны к высоким температурам. При длительной работе под нагрузкой они деградируют быстрее. Герметизация корпусов для защиты от влаги создает тепловую ловушку, а датчики могут фиксировать перегрев с опозданием.

Даже известные бренды сталкиваются с проблемами. Случаи отзыва отдельных моделей из-за риска перегрева показывают, что ни одна техника не застрахована от дефектов, а у безымянных производителей контроль качества еще ниже.

Распространенные ошибки пользователей включают превышение входного напряжения от солнечных панелей, зарядки через удлинители с тонкими проводами и использование кабеля "вилка-вилка" для питания всей квартиры или дома, что создает прямой риск пожара и поражения током.

Кроме огня, во время возгорания выделяются токсичные газы, в частности фтороводород. Он опасен даже в малых концентрациях, легко проникает через кожу и дыхательные пути и может быть смертельным в закрытых помещениях. Обычные дымовые извещатели его не фиксируют.

Вода охлаждает, но не останавливает реакцию, а некоторые методы тушения могут даже ухудшить ситуацию. Самыми эффективными считаются специальные средства, однако в быту важно хотя бы иметь исправный порошковый или CO2-огнетушитель и не пытаться тушить огонь самостоятельно.