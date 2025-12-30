Літій-іонні акумулятори накопичують енергію завдяки руху іонів літію через рідкий електроліт. Цей електроліт є легкозаймистим, а будь-яке порушення умов роботи може запустити небезпечні процеси. Заряджання при мінусовій температурі або надмірно високі струми призводять до утворення металевого літію на електродах. Так виникають дендрити – мікроскопічні голки, які здатні пробити внутрішню ізоляцію і спричинити коротке замикання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Charged For Life.

Чому акумуляторні системи можуть загорятися?

Далі починається так званий термічний розгін. Захисні шари електродів руйнуються, ізоляція плавиться, а при високих температурах катод розкладається з виділенням газів. У NMC-акумуляторах це кисень, який підтримує горіння, у LFP – переважно водень. Важливо, що цей процес не залежить від доступу повітря ззовні, тому накривання чи перекриття кисню не зупиняє реакцію.

Свинцево-кислотні акумулятори, які використовувалися раніше, менш схильні до таких явищ, але поступаються сучасним системам за ресурсом, швидкістю заряджання та зручністю.

Чим відрізняються LFP і NMC-акумулятори?

LFP часто рекламують як безпечніші, і частково це так. Вони стабільніші та важче займаються, проте залишаються літій-іонними за своєю природою. NMC-акумулятори мають вищу енергоємність, але нижчу термічну стабільність і під час аварій можуть виділяти кисень і чадний газ. LFP зазвичай не дають такого інтенсивного полум’я, але здатні накопичувати вибухонебезпечні гази без негайного займання. Жоден із варіантів не є повністю безпечним без правильного використання.

У більшості випадків причиною інцидентів стає людський фактор. Послаблені контакти, неправильний переріз проводів, погане обтиснення клем або механічний тиск на з’єднання створюють точки високого опору. У колах постійного струму вони можуть нагріватися до екстремальних температур без спрацювання захисту.

Ще одна проблема – ізоляція. Металеві корпуси акумуляторів можуть перебувати під напругою, а контакт із конструкціями чи пошкодження прокладок відкриває шлях до витоків струму. Короткі замикання часто виникають через забутий інструмент, сторонні металеві предмети або пошкодження при транспортуванні.

Окрему небезпеку становить неправильне заряджання: використання невідповідних зарядних пристроїв, відсутність захисту від перенапруги та заряджання на морозі. Не менш критичною є відмова або низька якість BMS, яка має контролювати температуру, напругу і струм кожної комірки.

Чому горять портативні зарядні станції?

Як пише видання Mezha, у багатьох моделях використовують дешевші компоненти, зокрема електролітичні конденсатори, чутливі до високих температур. При тривалій роботі під навантаженням вони деградують швидше. Герметизація корпусів для захисту від вологи створює теплову пастку, а датчики можуть фіксувати перегрів із запізненням.

Навіть відомі бренди стикаються з проблемами. Випадки відкликання окремих моделей через ризик перегріву показують, що жодна техніка не застрахована від дефектів, а у безіменних виробників контроль якості ще нижчий.

Поширені помилки користувачів включають перевищення вхідної напруги від сонячних панелей, заряджання через подовжувачі з тонкими проводами та використання кабелю "вилка-вилка" для живлення всієї квартири або будинку, що створює прямий ризик пожежі та ураження струмом.

Окрім вогню, під час займання виділяються токсичні гази, зокрема фтороводень. Він небезпечний навіть у малих концентраціях, легко проникає через шкіру і дихальні шляхи та може бути смертельним у закритих приміщеннях. Звичайні димові сповіщувачі його не фіксують.

Вода охолоджує, але не зупиняє реакцію, а деякі методи гасіння можуть навіть погіршити ситуацію. Найефективнішими вважаються спеціальні засоби, однак у побуті важливо хоча б мати справний порошковий або CO2-вогнегасник і не намагатися гасити вогонь самостійно.