Какие устройства пользуются наибольшим спросом?

Реакция украинцев на новые массированные обстрелы энергетической инфраструктуры в ночь на 10 октября 2025 года была почти мгновенной. Как свидетельствуют данные крупных торговых сетей, в частности Эпицентра и COMFY, уже на следующий день спрос на товары для обеспечения энергетической автономии вырос почти вчетверо, как сообщили 24 Каналу представители обеих компаний.

Наибольший ажиотаж наблюдался на портативные источники питания.

Продажи павербанков, а также туристических горелок и плиток, взлетели в восемь с половиной раз.

Популярность зарядных станций выросла почти в 7 раз, а фонарей и газовых баллонов – в 3,7 раза.

Владельцы частных домов также активно готовятся, обеспечивая жилье автономными источниками энергии: объемы продаж генераторов увеличились почти втрое.

Кроме того, украинцы запасаются альтернативными источниками света, например свечами (+ 60%) и батарейками (+ 39%), и даже автомобильными аккумуляторами (+ 20%).

Представители сети COMFY отмечают, что спрос напрямую зависит от ситуации с безопасностью в конкретном регионе. Активнее всего товары для энергонезависимости покупают в Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Запорожской и Сумской областях.

Закономерность проста: чем ближе к линии фронта, тем выше спрос. В то же время павербанки стали чаще покупать и в западных областях, где ранее отключения света были менее ощутимыми.

Среди самых популярных покупок остаются портативные зарядные устройства. Чаще всего клиенты выбирают мобильные батареи емкостью до 30 000 миллиампер-часов, средняя стоимость которых составляет около 1 500 гривен. Относительно мощных решений, таких как зарядные станции, то их средний чек в сентябре составил 20 750 гривен. Наиболее востребованными оказались модели мощностью 2 000 ватт, на которые пришлось 30% от всего оборота станций.

Что с ценами?

Такой бешеный спрос неизбежно повлиял на цены. После первого же масштабного блэкаута в Киеве покупатели через онлайн-заказы практически выкупили большинство складских остатков. Это заставило поставщиков скорректировать цены, подняв их в среднем на 20%, а ритейлеры временно приостановили акционные предложения для стабилизации поставок.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что спрос на мощное оборудование со стороны бизнеса уже не такой массовый, ведь большинство предприятий позаботились об автономном питании заранее. Сегодня основными покупателями являются обычные потребители.

Подготовка к холодам

Раннее похолодание и неуверенность относительно централизованного отопления спровоцировали значительный рост спроса на обогреватели – их продажи выросли на 153% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена на такое устройство в сентябре составила 1 910 гривен. Самыми популярными остаются тепловентиляторы, конвекторы и масляные радиаторы.

Кроме товаров для выживания, украинцы заботятся и о комфорте. Вырос спрос на беспроводные гарнитуры и планшеты, термочашки, подушки. Важным трендом стало и внимание к энергоэффективности: граждане все чаще выбирают технику, которая потребляет меньше энергии.