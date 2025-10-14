Які пристрої мають найбільший попит?

Реакція українців на нові масовані обстріли енергетичної інфраструктури в ніч на 10 жовтня 2025 року була майже миттєвою. Як свідчать дані великих торгівельних мереж, зокрема Епіцентру та COMFY, вже наступного дня попит на товари для забезпечення енергетичної автономії зріс майже вчетверо, як повідомили 24 Каналу представники обох компаній.

Найбільший ажіотаж спостерігався на портативні джерела живлення.

Продажі павербанків, а також туристичних пальників та плиток, злетіли у вісім з половиною разів.

Популярність зарядних станцій зросла майже в 7 разів, а ліхтарів та газових балонів – у 3,7 раза.

Власники приватних будинків також активно готуються, забезпечуючи житло автономними джерелами енергії: обсяги продажів генераторів збільшилися майже втричі.

Крім того, українці запасаються альтернативними джерелами світла, як-от свічками (+60%) та батарейками (+39%), і навіть автомобільними акумуляторами (+20%).

Представники мережі COMFY відзначають, що попит безпосередньо залежить від безпекової ситуації в конкретному регіоні. Найактивніше товари для енергонезалежності купують у Київській, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Запорізькій та Сумській областях.

Закономірність проста: чим ближче до лінії фронту, тим вищий попит. Водночас павербанки почали частіше купувати й у західних областях, де раніше відключення світла були менш відчутними.

Серед найпопулярніших покупок залишаються портативні зарядні пристрої. Найчастіше клієнти обирають мобільні батареї ємністю до 30 000 міліампер-годин, середня вартість яких становить близько 1 500 гривень. Щодо потужніших рішень, таких як зарядні станції, то їхній середній чек у вересні склав 20 750 гривень. Найбільш затребуваними виявилися моделі потужністю 2 000 ватів, на які припало 30% від усього обігу станцій.

Що з цінами?

Такий шалений попит неминуче вплинув на ціни. Після першого ж масштабного блекауту в Києві покупці через онлайн-замовлення практично викупили більшість складських залишків. Це змусило постачальників скоригувати ціни, піднявши їх у середньому на 20%, а ритейлери тимчасово призупинили акційні пропозиції для стабілізації поставок.

Разом з тим, експерти зазначають, що попит на потужне обладнання з боку бізнесу вже не такий масовий, адже більшість підприємств подбали про автономне живлення заздалегідь. Сьогодні основними покупцями є звичайні споживачі.

Підготовка до холодів

Раннє похолодання та непевність щодо централізованого опалення спровокували значне зростання попиту на обігрівачі – їхні продажі зросли на 153% порівняно з минулим роком. Середня ціна на такий пристрій у вересні становила 1 910 гривень. Найпопулярнішими залишаються тепловентилятори, конвектори та масляні радіатори.

Окрім товарів для виживання, українці дбають і про комфорт. Зріс попит на бездротові гарнітури та планшети, термочашки, подушки. Важливим трендом стала й увага до енергоефективності: громадяни все частіше обирають техніку, яка споживає менше енергії.