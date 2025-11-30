На севере Украины, где природа постепенно поглощает остатки цивилизации, живут около 900 потомков домашних любимцев, брошенных во время эвакуации. Недавно внимание мира привлекли три собаки со странным синим окрасом, рассказывает 24 Канал.

Вам будет интересно Новое царство на дереве жизни: ученые открыли организм, который не вписывается ни в какие классификации

Пользователи сети выдвигали теории о влиянии радиации на пигментацию или даже о том, что фото сгенерированы искусственным интеллектом. Однако историю прояснила организация Clean Futures Fund, которая с 2017 года занимается вакцинацией и стерилизацией местных животных.

Тимоти Муссо, биолог из Университета Южной Каролины и научный консультант программы, объяснил, что синий цвет, вероятно, является следствием контакта животных с химикатами. Собаки могли выкачаться в красителе из опрокинутого санитарного блока или туалетной кабинки. Мех сработал как губка, впитав загрязнитель.

Ветеринарный осмотр не выявил у этих "аватаров" ни лучевой болезни, ни генетических отклонений. Однако настоящая научная сенсация кроется не в цвете шерсти, а в ДНК популяции.

Синие чернобыльские псы замечены в зоне отчуждения

Фото Dogs of Chernobyl

Что на самом деле происходит с генами чернобыльских животных?

Команда Муссо исследовала генетическую структуру 302 собак, разделив их на группы: те, живущих непосредственно на территории АЭС, в городе Чернобыль и на расстоянии 15 – 45 километров от реактора. Сравнительный анализ с породами со всего мира показал, что изоляция существенно изменила их генофонд.

Собаки с промышленной площадки станции генетически отличаются от тех, живущих в заброшенном городе, хотя расстояние между ними составляет лишь около 16 километров.

Ученые идентифицировали 15 семейных кланов. Самые большие из них разбросаны по разным локациям, что свидетельствует о миграции животных в поисках пары. Это помогает поддерживать генетическое разнообразие.

Интересно, что у собак возле АЭС обнаружили четкий след немецких и восточноевропейских овчарок – около 9% их хромосом имеют это происхождение. Это эхо советских времен, когда овчарки охраняли стратегические объекты. В то же время следы пинчеров встречаются равномерно во всех группах, что указывает на более позднее смешение.

Исследователи нашли 391 участок генома, где популяции отличаются сильнее, чем ожидалось. Некоторые из этих генов отвечают за иммунный ответ и восстановление ДНК, говорится в научной работе опубликованной на портале Science Advances. Однако дальнейшие исследования не обнаружили доказательств ускоренной мутации или появления "суперспособностей" к противостоянию радиации. Различия объясняются прежде всего изоляцией, а не эволюционным скачком.

Особая природа зоны отчуждения

Ситуация с дикой природой также окутана мифами. Волки, рыси, лоси и даже лошади Пржевальского чувствуют себя здесь свободно из-за отсутствия людей, а не из-за резистентности к радиации. Исследование грызунов, проведенное еще в 2004 году, показало, что уровень загрязнения не влияет на численность популяции, говорится в научной работе с которой можно ознакомиться на сайте Американской Ассоциации Исследования Рака. А анализ микробиома мышей в 2021 году доказал, что среда обитания формирует кишечную флору больше, чем радиационный фон.

Тимоти Муссо также опроверг популярную в 2024 году новость о том, что чернобыльские волки якобы выработали иммунитет к раку. По его словам, такие заявления безосновательны, ведь волки в дикой природе редко доживают до возраста, когда развиваются онкологические заболевания.

Рост популяции хищников связан исключительно с исчезновением главного врага – охотников. Единственный подтвержденный пример быстрой адаптивной эволюции в зоне касается бактерий, которые успели сменить тысячи поколений, в отличие от млекопитающих.