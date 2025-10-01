Что нового удалось узнать об океане Энцелада?

Еще в 2005 году миссия Cassini предоставила первые доказательства того, что ледяная поверхность Энцелада скрывает глобальный океан. Из трещин у южного полюса спутника вырываются мощные струи воды, которые выбрасывают в космос ледяные частицы. Некоторые из них снова падают на поверхность, тогда как другие подпитывают одно из колец вокруг Сатурна, пишет 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

Ранее ученые уже находили в этих ледяных частицах различные органические молекулы, включая предшественников аминокислот. Однако оставался вопрос: эти соединения образовались в океане Энцелада или появились в результате длительного воздействия космической радиации на ледяные зерна в кольце, возраст которых может достигать сотен лет? Чтобы получить ответ, исследователи решили проанализировать образцы, собранные непосредственно со шлейфов.

К счастью, необходимые данные уже существовали. Еще в 2008 году Cassini пролетел сквозь ледяной спрей на скорости около 18 километров в секунду. Анализатор космической пыли (CDA) зафиксировал частицы, выброшенные из недр спутника. Это были не только самые свежие ледяные зерна, которые "Кассини" когда-либо обнаруживал, но и самые быстрые. Скорость имела значение. Ледяные зерна содержат не только замерзшую воду, но и другие молекулы, включая органические. При более низких скоростях удара лед разбивается, и сигнал от скоплений молекул воды может скрыть сигнал от определенных органических молекул. Но когда ледяные зерна быстро ударяются о CDA, молекулы воды не скапливаются, и мы имеем возможность увидеть эти ранее скрытые сигналы.

Первый анализ этих данных, который длился годами, подтвердил, что органические молекулы, ранее обнаруженные в кольце Сатурна, действительно происходят из океана Энцелада. Теперь же команда ученых во главе с Нозаиром Хаваджей обнаружила совершенно новые соединения, которых ранее не видели. Среди них были алифатические соединения, сложные эфиры, эфиры, а также, предположительно, соединения, содержащие азот и кислород. На Земле подобные молекулы участвуют в цепочках химических реакций, которые ведут к образованию сложных соединений, необходимых для жизни. Команда авторов опубликовала свои выводы на страницах Nature Astronomy.

Что это нам дает?

Это открытие значительно повышает вероятность того, что Энцелад является пригодным для жизни. Оно также предоставляет ценные данные для планирования будущей миссии Европейского космического агентства (ESA), которая предусматривает не только пролет сквозь гейзеры, но и посадку на поверхность спутника для сбора образцов.

Энцелад соответствует всем известным критериям для существования жизни: наличие жидкой воды, источника энергии и необходимых химических элементов. Как отмечают исследователи, даже если жизнь на Энцеладе не найдут, это будет огромным открытием, которое поставит серьезные вопросы о том, почему она не зародилась в столь благоприятных условиях.