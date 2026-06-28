Какие легенды техномира уже не соответствуют реалиям современности?

Процессоры неуклонно совершенствовались на протяжении последних десятилетий, поэтому легко утратить ощущение того, насколько далеко продвинулись технологии. То, что когда-то казалось быстрым и мощным, в современном контексте превращается в "узкое место" системы. Часто этот разрыв становится очевидным лишь при выполнении современных рабочих нагрузок или сравнении с новейшими решениями. 24 Канал проанализировал рынок компьютерного оборудования по состоянию на 2026 год и выделил четыре модели чипов, чей срок окончательно подошёл к концу.

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Intel Core 2 Quad Q6600

Первым в списке на "пенсию" стоит легендарный Intel Core 2 Quad Q6600. Его выпустили еще в 2007 году, и он стал настоящим хитом для массового рынка настольных ПК. В то время, когда большинство пользователей ещё работали на одноядерных системах Pentium 4, Q6600 предложил доступный переход на четыре ядра. Поскольку его выпуск совпал с появлением оперативной памяти стандарта DDR3, владельцы могли выбирать между материнскими платами с поддержкой DDR2 или DDR3.

Но как бы хорошо ни зарекомендовал себя процессор при запуске, он не может победить время. В конце концов, на данный момент ему уже почти два десятилетия. Несмотря на то, что многие с теплотой вспоминают этот чип, его 65-нанометровый технологический процесс и устаревшая микроархитектура делают его чрезвычайно медленным и неэффективным по современным меркам.

Однако критическим недостатком стало отсутствие инструкции POPCNT. Корпорация Microsoft сделала эту инструкцию обязательной для ядра Windows 11, начиная с версии 24H2. Поскольку Intel внедрила поддержку набора инструкций SSE4.2 (в который входит POPCNT) только в 2008 году, Q6600 фактически лишился возможности работать с современными версиями Windows.

AMD Phenom II X6 1090T

Следующим кандидатом на свалку стал AMD Phenom II X6 1090T. На момент своего выхода в 2010 году этот шестиядерный "монстр" на архитектуре Thuban считался одним из лучших решений AMD. Его часто сравнивали с Intel Core i7-870. Хотя Intel обычно демонстрировал лучшие результаты в играх, Phenom был почти вдвое дешевле, что делало его оптимальным выбором для работы.

Однако сегодня его 45-нанометровый технологический процесс и огромный тепловой пакет в 125 ватт создают больше проблем, чем пользы. Главная проблема 1090T – отсутствие поддержки AVX (Advanced Vector Extensions). Современные игры и профессиональные программы просто закрываются с ошибкой, когда сталкиваются с кодом, требующим этих расширений. Кроме того, он также не поддерживает POPCNT, что закрывает путь к Windows 11.

Intel Core i7-2600K

Судьба забвения не обошла и знаменитый Intel Core i7-2600K. Представленный в 2011 году на базе архитектуры Sandy Bridge, он оказался значительно выносливее предшественников благодаря 32-нанометровому технологическому процессу. Его высокая производительность на одно ядро позволяла ему справляться даже с легкими играми еще до недавнего времени, особенно после разгона.

Хотя 2600K поддерживает AVX и на нём можно запустить Windows 11 с помощью определённых манипуляций, отсутствие поддержки AVX2 делает его непригодным для новых программ. Любой современный бюджетный процессор стоимостью до 150 долларов значительно превосходит эту легенду, потребляя при этом гораздо меньше энергии.

AMD Ryzen 1000

Замыкает список первое поколение процессоров AMD Ryzen 1000, выпущенное в 2017 году. В отличие от других участников списка, эти чипы по-прежнему обладают современным набором функций. Проблема заключается в целесообразности их использования на платформе AM4. Поскольку AMD поддерживала эту платформу много лет, пользователи могут легко заменить старый Ryzen 1000 на значительно более мощный Ryzen 5 5600, который стоит около 150 долларов, или бюджетный Ryzen 5 5500 по цене менее 100 долларов. Это обеспечит колоссальный прирост производительности без замены материнской платы.

Старые процессоры все еще могут найти вторую жизнь в роли домашних серверов, систем хранения данных (NAS) или ретро-игровых станций под управлением лёгких дистрибутивов Linux. Но использовать их в качестве основного оборудования для работы или современных развлечений в 2026 году уже не имеет никакого смысла.