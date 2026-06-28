Які легенди техносвіту вже не відповідають реаліям сучасності?

Процесори стабільно вдосконалювали протягом останніх десятиліть, тому легко втратити відчуття того, наскільки далеко просунулися технології. Те, що колись здавалося швидким і потужним, у сучасному контексті перетворюється на вузьке місце системи. Часто цей розрив стає очевидним лише під час виконання сучасних робочих навантажень або порівняння зі свіжими рішеннями. 24 Канал проаналізував ринок комп'ютерного заліза станом на 2026 рік і виокремив чотири моделі чипів, чий час остаточно добіг кінця.

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Intel Core 2 Quad Q6600

Першим у списку на "пенсію" стоїть легендарний Intel Core 2 Quad Q6600. Його випустили ще у 2007 році, і він став справжнім хітом для масового ринку десктопних ПК. У часи, коли більшість користувачів ще працювали на одноядерних системах Pentium 4, Q6600 запропонував доступний перехід на чотири ядра. Оскільки його реліз збігся з появою оперативної пам'яті стандарту DDR3, власники могли обирати між материнськими платами з підтримкою DDR2 або DDR3.

Але як би добре не зарекомендував себе процесор під час запуску, він не може перемогти час. Зрештою, на цей момент йому майже два десятиліття. Попри те, що цей чип багато хто згадує з теплотою, його 65-нанометровий техпроцес і застаріла мікроархітектура роблять його надзвичайно повільним і неефективним за сучасними мірками.

Проте критичним недоліком стала відсутність інструкції POPCNT. Корпорація Microsoft зробила цю інструкцію обов'язковою для ядра Windows 11, починаючи з версії 24H2. Оскільки Intel запровадила підтримку набору інструкцій SSE4.2 (куди входить POPCNT) лише у 2008 році, Q6600 фактично втратив можливість працювати з сучасними версіями Windows.

AMD Phenom II X6 1090T

Наступним кандидатом на смітник став AMD Phenom II X6 1090T. На момент свого виходу у 2010 році цей шестиядерний "монстр" на архітектурі Thuban вважався одним із найкращих рішень AMD. Його часто порівнювали з Intel Core i7-870. Хоча Intel зазвичай демонстрував кращі результати в іграх, Phenom був майже вдвічі дешевшим, що робило його оптимальним вибором для роботи.

Проте сьогодні його 45-нанометровий техпроцес та величезний теплопакет у 125 Ватт створюють більше проблем, ніж користі. Головна біда 1090T – відсутність підтримки AVX (Advanced Vector Extensions). Сучасні ігри та професійні програми просто закриваються з помилкою, коли стикаються з кодом, що потребує цих розширень. Крім того, він також не підтримує POPCNT, що закриває шлях до Windows 11.

Intel Core i7-2600K

Не оминула доля забуття і знаменитий Intel Core i7-2600K. Представлений у 2011 році на базі архітектури Sandy Bridge, він виявився значно витривалішим за попередників завдяки 32-нанометровому техпроцесу. Його висока продуктивність на одне ядро дозволяла йому справлятися навіть з легкими іграми ще донедавна, особливо після розгону.

Хоча 2600K підтримує AVX і на ньому можна запустити Windows 11 за допомогою певних маніпуляцій, відсутність підтримки AVX2 робить його непридатним для нових програм. Будь-який сучасний бюджетний процесор вартістю до 150 доларів значно випереджає цю легенду, споживаючи при цьому набагато менше енергії.

AMD Ryzen 1000

Замикає перелік перше покоління процесорів AMD Ryzen 1000, що вийшло у 2017 році. На відміну від інших учасників списку, ці чипи ще мають сучасний набір функцій. Проблема полягає в доцільності їхнього використання на платформі AM4. Оскільки AMD підтримувала цю платформу багато років, користувачі можуть легко замінити старий Ryzen 1000 на значно потужніший Ryzen 5 5600, який коштує близько 150 доларів, або бюджетний Ryzen 5 5500 за ціною менше 100 доларів. Це дасть колосальний приріст продуктивності без заміни материнської плати.

Старі процесори все ще можуть знайти друге життя у ролі домашніх серверів, систем зберігання даних (NAS) або ретро-ігрових станцій під управлінням легких дистрибутивів Linux. Але використовувати їх як основне залізо для роботи чи сучасних розваг у 2026 році вже немає жодного сенсу.