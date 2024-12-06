Аппараты, разработаны в сотрудничестве с Канадой и при значительном финансировании со стороны Испании и Бельгии, были запущены в четверг, 5 декабря, на борту индийской полярной ракеты-носителя (PSLV), сообщает 24 Канал со ссылкой на Ars Technika.

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Детали миссии

Спутники-близнецы были выведены на вытянутую орбиту высотой от 573 километров до 60 563 километров над Землей с наклоном к экватору 59°. После завершения начальных испытаний космические аппараты отделятся и начнут экспериментальную эксплуатацию в начале следующего года.



Орбита аппаратов / Фото ESA

Больший спутник, Coronagraph , оснащен современными инструментами для съемки короны Солнца, внешнего слоя солнечной атмосферы.

, оснащен современными инструментами для съемки короны Солнца, внешнего слоя солнечной атмосферы. Его коллега, Occulter, оснащен навигационными датчиками и низкоимпульсными двигателями, что позволяет ему расположить диск диаметром 1,4 метра точно на расстоянии 150 метров от Coronagraph. Этот диск будет блокировать яркий свет Солнца, отбрасывая небольшую тень на Coronagraph и имитируя солнечное затмение, что позволит детально наблюдать за короной.



Спутники Coronagraph и Occulter / Фото ESA

Как будут использовать спутники

В естественных условиях солнечную корону видно только во время коротких полных солнечных затмений. Предыдущие попытки воспроизвести этот эффект с помощью коронографов, размещенных на отдельных космических аппаратах, наталкивались на дифракционные и оптические препятствия, что ограничивало их эффективность.

Чтобы преодолеть эти ограничения, Proba-3 использует конфигурацию из двух спутников, что обеспечивает отделение искусственного диска затмения от инструментов наблюдения.



Один спутник будет создавать солнечное затмение, а другой изучать светило / Фото ESA

Этот инновационный подход был выбран для сохранения точности при минимизации затрат. Разработка одного 150-метрового космического аппарата была признана финансово нецелесообразной, поэтому ESA остановилось на системе с двумя спутниками с прогнозируемым бюджетом в 200 миллионов евро в течение десяти лет.

Как это будет работать

Спутники будут поддерживать 150-метровое расстояние между собой с чрезвычайной точностью благодаря радиосвязи, навигационным приемникам и камерам. Occulter будет ориентироваться с помощью светодиодных фонарей на Coronagraph и лазерной системы для миллиметровой точности.

Такое стабильное позиционирование будет поддерживаться до шести часов на орбите, что значительно превышает несколько минут естественного полного солнечного затмения.

Искусственные затмения будут происходить, когда спутники Proba-3 достигнут апогея своей 20-часовой орбиты. Двухлетняя миссия имеет целью сгенерировать примерно 1 000 часов наблюдений за затмениями, а Coronagraph будет делать снимки каждые две секунды.

Научные цели Proba-3

Ожидается, что миссия Proba-3 обеспечит детальное понимание нескольких важных компонентов солнечной атмосферы.

Плазменные волны : Изучение быстрых плазменных волн, которые нагревают корону Солнца до экстремальных температур.

: Изучение быстрых плазменных волн, которые нагревают корону Солнца до экстремальных температур. Ускорение солнечного ветра: Наблюдение за струями плазмы, которые, как считают, способствуют формированию солнечного ветра, движущегося со скоростью до 2 млн км/ч.

Кроме того, миссия подтвердит способность поддерживать точную форму спутников в течение длительного времени, прокладывая путь для будущих проектов, таких как миссии по возвращению образцов марсианского грунта и усилия по очистке космического мусора.

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Proba-3 – это большой шаг вперед в исследовании Солнца и технологии формирования спутников, что обещает открытия, которые могут изменить наше понимание Солнца и его влияния на космическую погоду.