Новая жизнь модуля HALO

Компания Northrop Grumman нашла применение оборудованию, которое готовилось для жилого модуля HALO (Habitation and Logistics Outpost). Теперь эти компоненты станут частью программы Lunar Infrastructure Demo (LID). Речь идет о сложных электрических и механических узлах, которые помогут будущей базе выдерживать экстремальные условия южного полюса Луны, где ночь длится несколько недель, пишет Space.

Решение о реструктуризации программы Artemis было принято в начале 2026 года. Главная причина – необходимость действовать быстрее из-за активности Китая, который планирует собственную высадку космонавтов. Чтобы не тратить время на строительство сложной орбитальной станции, NASA решило перенаправить ресурсы на наземную инфраструктуру.

Космическое агентство планирует провести почти два десятка беспилотных миссий, прежде чем астронавты миссии Artemis IV высадятся на Луну в конце 2028 года.

Чтобы помочь NASA двигаться быстрее, интерфейсы питания, передачи данных и механические соединения HALO позволят агентству начать сбор реальных данных о работе на поверхности Луны гораздо раньше,

– прокомментировали представители компании Northrop Grumman в официальном пресс-релизе.

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Битва за ресурсы и выживание

Южный полюс выбрали не случайно. Там ученые обнаружили значительные запасы водяного льда. Его планируют использовать для получения питьевой воды, защиты от радиации и даже производства ракетного топлива.

Это концепция ISRU – использование местных ресурсов на месте. Возможность заправляться прямо в космосе изменит правила игры, ведь топливо составляет почти 95 процентов массы ракеты во время запуска.

Наши готовые к полету и надежные технологии HALO позволяют NASA двигаться быстрее, создавая надежную инфраструктуру, способную выдержать лунную ночь,

– заявил вице-президент Northrop Grumman по гражданскому космосу и наукам Дэвид Шиллер.

Использование проверенного "железа" позволит быстрее протестировать автономность, системы связи и тепловую защиту. База Artemis станет не только постоянным домом для людей на Луне, но и испытательным полигоном для будущих полетов на Марс.

Аудит показал, что на отмененное оборудование уже потратили 5 миллиардов 900 миллионов долларов, поэтому его повторное использование имеет критически важное значение для бюджета.