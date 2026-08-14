Реінкарнація модуля HALO

Компанія Northrop Grumman знайшла застосування обладнанню, яке готували для житлового модуля HALO (Habitation and Logistics Outpost). Тепер ці компоненти стануть частиною програми Lunar Infrastructure Demo (LID). Йдеться про складні електричні та механічні вузли, які допоможуть майбутній базі витримувати екстремальні умови південного полюса Місяця, де ніч триває кілька тижнів, пише Space.

Рішення про реструктуризацію програми Artemis ухвалили на початку 2026 року. Головна причина – необхідність діяти швидше через активність Китаю, який планує власну висадку тайконавтів. Щоб не гаяти час на будівництво складної орбітальної станції, NASA вирішило перекинути ресурси на наземну інфраструктуру.

Космічне агентство планує майже два десятки безпілотних місій, перш ніж астронавти місії Artemis IV висадяться на Місяць наприкінці 2028 року.

Щоб допомогти NASA рухатися швидше, інтерфейси живлення, передачі даних і механічні з'єднання HALO дозволять агентству почати збір реальних даних про роботу на поверхні Місяця набагато раніше,

– прокоментували представники компанії Northrop Grumman у офіційному релізі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Битва за ресурси та виживання

Південний полюс обрали не випадково. Там вчені виявили значні запаси водяного льоду. Його планують використовувати для виготовлення питної води, захисту від радіації та навіть виробництва ракетного палива.

Це концепція ISRU – використання місцевих ресурсів на місці. Можливість заправлятися прямо в космосі змінить правила гри, адже паливо становить майже 95 відсотків маси ракети під час запуску.

Наші готові до польоту та надійні технології HALO дозволяють NASA рухатися швидше, створюючи надійну інфраструктуру, здатну витримати місячну ніч,

– заявив віцепрезидент Northrop Grumman із цивільного космосу та наук Девід Шиллер.

Використання перевіреного "заліза" дозволить швидше протестувати автономність, системи зв'язку та тепловий захист. База Artemis стане не лише постійною домівкою для людей на Місяці, а й випробувальним полігоном для майбутніх польотів на Марс.

Аудит показав, що на скасоване обладнання вже витратили 5 мільярдів 900 мільйонів доларів, тому його повторне використання є критично важливим для бюджету.