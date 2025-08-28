Чего требовали протестующие?

В понедельник работа кампуса Microsoft была частично парализована из-за акции протеста. Демонстранты из группы "No Azure for Apartheid" не просто митинговали под стенами, а смогли попасть внутрь одного из зданий и занять кабинет одного из ключевых топ-менеджеров – президента Брэда Смита. Свою акцию они транслировали вживую на платформе Twitch, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Активисты развернули баннеры и скандировали лозунги, в частности: "Брэд Смит, ты не спрячешься, ты поддерживаешь геноцид!". Кроме того, они опубликовали шуточный судебный иск, в котором обвинили Смита в "преступлениях против человечности". По данным СМИ, среди участников акции были как действующие сотрудники Microsoft, так и бывшие, которых ранее уволили за подобную деятельность.

Этот инцидент стал кульминацией многомесячных протестов, связанных с контрактами Microsoft на предоставление облачных услуг Израилю. Причиной недовольства является информация о том, что технологии компании могут использоваться в военном конфликте.

Недавнее расследование издания The Guardian показало, что Израиль использует сервисы Microsoft для хранения данных миллионов ежедневных звонков палестинцев из Сектора Газы и Западного берега реки Иордан.

Подобное уже было

События в Microsoft очень напоминают тактику, которую более года назад применили сотрудники Google. В апреле 2024 года девять работников Google организовали скоординированные протесты в офисах Нью-Йорка и Калифорнии. Пятеро из них на девять часов забаррикадировались в кабинете генерального директора Google Cloud Томаса Куриана. Они писали свои требования на его офисной доске и носили футболки с надписью "Работники Google против геноцида".

Протестующие в Google выступали против проекта Nimbus – контракта на сумму 1,2 миллиарда долларов, заключенного совместно с Amazon. Этот проект обеспечивает правительство и военных Израиля облачными вычислениями и инструментами искусственного интеллекта.

Как и в случае с Microsoft, сидячие забастовки и аресты сотрудников Google транслировались на Twitch. Через три дня после акции компания уволила 28 работников, причастных к протестам.