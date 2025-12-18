Microsoft Excel смог пережить своих первых конкурентов вроде VisiCalc і Lotus 1-2-3 и превратиться в стандарт для финансовых и учетных команд. Несмотря на появление облачных альтернатив, программа продолжает играть центральную роль в ежедневной работе профессионалов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Почему даже молодые специалисты не готовы отказаться от Excel?

Исследование компании Datarails, показало, что 54% финансовых специалистов в возрасте от 22 до 32 лет заявили, что "любят" Excel. Для сравнения, среди старших поколений такой уровень увлечения выразили 39% респондентов. В целом только 5% финансистов имеют исключительно негативное отношение к этому программному обеспечению.

Большинство пользователей убеждены, что роль Excel не уменьшится и в будущем. 89% опрошенных ожидают, что через десять лет программа будет такой же важной или даже важнее. Многие из них также признаются, что неохотно согласились бы на работу, где использование Excel запрещено.

Секрет популярности заключается в сочетании скорости, функциональности и стабильной локальной работы. В отличие от сервисов, ориентированных прежде всего на онлайн-сотрудничество, например Google Sheets, Excel лучше подходит для обработки больших массивов данных и сложных финансовых моделей. Именно эти задачи часто являются критическими для планирования и анализа.

В крупных компаниях это ощущается особенно. Например, в Airbus отмечают, что ограничения на размер файлов заставляют финансовые команды и в дальнейшем полагаться на Excel. Сводные таблицы, условное форматирование и другие продвинутые инструменты остаются базовыми элементами работы для специалистов всех возрастов.

Microsoft продолжает развивать продукт, добавляя в Excel функции искусственного интеллекта, в частности Copilot, интегрированный непосредственно в ячейки. Эти возможности должны упростить рутинные операции и помочь с прогнозированием и анализом сложных данных. В то же время эксперты отмечают, что внедрение ИИ должно учитывать привычки и навыки, которые пользователи нарабатывали годами.

О масштабах популярности Excel свидетельствуют и публичные события вроде чемпионата мира по Microsoft Excel. Это подчеркивает, что программа давно вышла за пределы обычного офисного инструмента и стала важной частью профессиональных рабочих процессов. Интеграция с другими продуктами Office и совместимость со стандартами электронных таблиц обеспечивают Excel стабильное место даже на фоне появления новых решений.