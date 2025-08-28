Чого вимагали протестувальники?

У понеділок робота кампусу Microsoft була частково паралізована через акцію протесту. Демонстранти з групи "No Azure for Apartheid" не просто мітингували під стінами, а змогли потрапити всередину однієї з будівель і зайняти кабінет одного з ключових топменеджерів – президента Бреда Сміта. Свою акцію вони транслювали наживо на платформі Twitch, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Активісти розгорнули банери та скандували гасла, зокрема: "Бреде Сміте, ти не сховаєшся, ти підтримуєш геноцид!". Крім того, вони опублікували жартівливий судовий позов, у якому звинуватили Сміта у "злочинах проти людяності". За даними ЗМІ, серед учасників акції були як чинні співробітники Microsoft, так і колишні, яких раніше звільнили за подібну діяльність.

Цей інцидент став кульмінацією багатомісячних протестів, пов'язаних із контрактами Microsoft на надання хмарних послуг Ізраїлю. Причиною невдоволення є інформація про те, що технології компанії можуть використовуватися у військовому конфлікті.

Нещодавнє розслідування видання The Guardian показало, що Ізраїль використовує сервіси Microsoft для зберігання даних мільйонів щоденних дзвінків палестинців із Сектора Гази та Західного берега річки Йордан.

Подібне вже було

Події в Microsoft дуже нагадують тактику, яку понад рік тому застосували співробітники Google. У квітні 2024 року дев'ять працівників Google організували скоординовані протести в офісах Нью-Йорка та Каліфорнії. П'ятеро з них на дев'ять годин забарикадувалися в кабінеті генерального директора Google Cloud Томаса Куріана. Вони писали свої вимоги на його офісній дошці та носили футболки з написом "Працівники Google проти геноциду".

Протестувальники в Google виступали проти проєкту Nimbus – контракту на суму 1,2 мільярда доларів, укладеного спільно з Amazon. Цей проєкт забезпечує уряд та військових Ізраїлю хмарними обчисленнями та інструментами штучного інтелекту.

Як і у випадку з Microsoft, сидячі страйки та арешти співробітників Google транслювалися на Twitch. Через три дні після акції компанія звільнила 28 працівників, причетних до протестів.