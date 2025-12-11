HDMI-dummy plug – это небольшой коннектор со встроенной электронной схемой, который подключают к HDMI-порту вместо настоящего дисплея. Его главная функция – заставить систему распознать "виртуальный" монитор, обычно с 4K-разрешением. В ежедневной работе он не нужен, но в headless-сценариях становится критическим. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Slashgear.

Что такое HDMI-заглушка и в каких ситуациях она нужна?

Такие ситуации возникают тогда, когда графический процессор должен работать в полном режиме, но физический дисплей не подключен. Это касается домашних серверов, медиацентров, систем для стриминга игр через Moonlight или Steam Link, а также компьютеров, к которым пользователь подключается удаленно.

Некоторые GPU в headless-режиме ограничивают производительность или отключают часть функций, если не обнаруживают подключенного дисплея. HDMI-заглушка решает это, имитируя EDID – набор данных, которые монитор сообщает системе. Именно благодаря EDID компьютер "верит", что перед ним реальный экран.

Эти адаптеры воспроизводят или считывают EDID-профиль – информацию о поддерживаемых разрешениях, частоты обновления и других параметрах дисплея. Именно поэтому система корректно активирует видеовыход и графические возможности.

На Mac Mini, например, в headless-режиме часто недоступен полный перечень разрешений. После подключения HDMI-заглушки или использования BetterDisplay можно выбрать нужный режим и устранить проблемы с масштабом при удаленном подключении. Подобная ситуация случается и в Windows.

HDMI-заглушка также полезна в гейминговых приложениях. По данным NVIDIA GeForce Forums, при стриминге игр через Moonlight отсутствие дисплея может блокировать HDR, DLSS или высокие разрешения. Dummy plug позволяет активировать нужные видеорежимы и передать их на другое устройство без потери функций.

Как пишет BGR, отдельная категория – одноплатные компьютеры. Некоторые прошивки не создают видеофреймбуфер без EDID, из-за чего изображение не выводится даже через VNC. HDMI-заглушка исправляет это, создавая стабильный фреймбуфер с фиксированным разрешением.

Заглушки применяют и для создания "виртуального" второго экрана, который можно захватить в OBS, или для кастомных форматов изображения, когда реальный дисплей для этого не нужен.

Эти адаптеры имели популярность и во время криптомайнинга: майнеры использовали заглушки, чтобы обходить ограничения отдельных видеокарт, которые требовали наличие подключенного дисплея для полноценной работы.