HDMI-dummy plug – це невеликий конектор із вбудованою електронною схемою, який під'єднують до HDMI-порту замість справжнього дисплея. Його головна функція – змусити систему розпізнати "віртуальний" монітор, зазвичай з 4K-роздільністю. У щоденній роботі він не потрібен, але у headless-сценаріях стає критичним. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Slashgear.

Що таке HDMI-заглушка і в яких ситуаціях вона потрібна?

Такі ситуації виникають тоді, коли графічний процесор має працювати у повному режимі, але фізичний дисплей не під'єднаний. Це стосується домашніх серверів, медіацентрів, систем для стримінгу ігор через Moonlight чи Steam Link, а також комп'ютерів, до яких користувач підключається віддалено.

Деякі GPU у headless-режимі обмежують продуктивність або відключають частину функцій, якщо не виявляють підключеного дисплея. HDMI-заглушка вирішує це, імітуючи EDID – набір даних, які монітор повідомляє системі. Саме завдяки EDID комп'ютер "вірить", що перед ним реальний екран.

Ці адаптери відтворюють або зчитують EDID-профіль – інформацію про підтримувані роздільності, частоти оновлення та інші параметри дисплея. Саме тому система коректно активує відеовихід і графічні можливості.

На Mac Mini, наприклад, у headless-режимі часто недоступний повний перелік роздільностей. Після підключення HDMI-заглушки або використання BetterDisplay можна вибрати потрібний режим і усунути проблеми з масштабом при віддаленому підключенні. Подібна ситуація трапляється і у Windows.

HDMI-заглушка також корисна у геймінгових застосунках. За даними NVIDIA GeForce Forums, при стримінгу ігор через Moonlight відсутність дисплея може блокувати HDR, DLSS або високі роздільності. Dummy plug дозволяє активувати потрібні відеорежими та передати їх на інший пристрій без втрати функцій.

Як пише BGR, окрема категорія – одноплатні комп'ютери. Деякі прошивки не створюють відеофреймбуфер без EDID, через що зображення не виводиться навіть через VNC. HDMI-заглушка виправляє це, створюючи стабільний фреймбуфер із фіксованою роздільністю.

Заглушки застосовують і для створення "віртуального" другого екрана, який можна захопити в OBS, або для кастомних форматів зображення, коли реальний дисплей для цього не потрібен.

Ці адаптери мали популярність і під час криптомайнінгу: майнери використовували заглушки, щоб обходити обмеження окремих відеокарт, які вимагали наявність підключеного дисплея для повноцінної роботи.