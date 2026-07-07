Алгоритмический щит против цифрового шума
Стремительное развитие и повсеместная доступность мощных крупных языковых моделей (LLM) привели к тому, что создание и распространение спама стало проще, чем когда-либо прежде. Теперь злоумышленникам не нужно тратить часы на написание убедительных текстов – за них это делают нейросети, способные генерировать бесконечный поток контента за считанные секунды. В результате проблема ботов в последние годы приобрела катастрофические масштабы. Чтобы выжить в таких условиях, платформа Reddit решила пойти на радикальный шаг: использовать те же инструменты искусственного интеллекта для выявления и удаления вредоносного контента, пишет издание TechCrunch.
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Это решение выглядит иронично, ведь компания фактически вынуждена бороться с огнем с помощью огня. Однако в эпоху искусственного интеллекта у крупных социальных платформ просто не остается другого выбора. По официальным данным, Reddit ежедневно блокирует около 23 миллионов просмотров спама и выявляет примерно 25 тысяч новых постов и комментариев, созданных ботами.
Несмотря на то, что автоматизированные системы борьбы с мусорным контентом существуют уже много лет, именно внедрение языковых моделей последнего поколения позволило существенно повысить эффективность этой работы.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Мы используем крупные языковые модели, чтобы выявлять чрезвычайно тонкие, скоординированные шаблоны фейкового поведения и искусственного ажиотажа, которые ранее пропускали старые системы,
– прокомментировали представители Reddit в официальном блоге компании.
Результаты такого подхода уже дают о себе знать. Представители платформы утверждают, что благодаря обновленным инструментам им удалось снизить уровень воздействия спама на пользователей на 20 процентов в период с января по март 2026 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это свидетельствует о том, что нейросети значительно лучше распознают сложные манипуляции и искусственное накручивание популярности определенных тем, которые ранее казались естественными для более простых фильтров.
Все тонут в ИИ-мусоре, но все учатся с ним сосуществовать
Однако Reddit – не единственная платформа, которая ищет способы сосуществования с искусственным интеллектом. Другие технологические гиганты выбирают различные стратегии.
- Например, YouTube, Meta и инстаграм разрешают публиковать контент, созданный нейросетями, но при условии обязательного раскрытия этой информации. Пользователи должны четко видеть, что перед ними – продукт алгоритмов, а не человеческого творчества.
- В свою очередь TikTok пошел еще дальше, предложив пользователям самостоятельно выбирать объем искусственного контента, который они хотят видеть в своей ленте, с помощью специального переключателя.
Внедрение мощных алгоритмов анализа текста открывает перед модераторами и другие перспективы. Если системы научатся распознавать сгенерированный текст быстрее и точнее, это позволит значительно эффективнее выявлять и другой опасный контент, например, язык вражды или призывы к насилию.
Однако эксперты отрасли не устают напоминать, что ни один, даже самый совершенный искусственный интеллект, не может полностью заменить человека. Лучшие результаты в модерации достигаются только тогда, когда холодный расчет алгоритмов сочетается с человеческой способностью понимать контекст, эмоции и сложные культурные нюансы.
В настоящее время Reddit продолжает совершенствовать свои системы, ведь спамеры тоже не стоят на месте, постоянно обновляя свои методы обхода фильтров. Эта бесконечная гонка вооружений в цифровом мире будет определять облик интернета на ближайшие десятилетия. Главной задачей для разработчиков остается сохранение баланса: очистить платформу от мусора, не задев при этом настоящих пользователей, которые также могут использовать вспомогательные ИИ-инструменты для работы или обучения.