Несмотря на постоянные предупреждения о киберугрозах, пользователи уверенно держатся за самые простые и наиболее уязвимые пароли. NordPass, один из самых известных менеджеров паролей, обнародовал седьмое ежегодное исследование о 200 самых распространенных комбинаций, и оно снова подтверждает: кибермошенникам нередко даже не приходится прилагать усилий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подборку NordPass.

Смотрите также Когда падает Cloudflare – падает пол интернета: что это за сервис и как он работает

Почему пользователи в 2025 году все еще выбирают слабые пароли?

Лидером рейтинга в США стал пароль "admin", а вслед за ним - классический "password". Такие комбинации становятся легкой добычей для автоматизированных атак вроде brute-force или credential stuffing, которые подбирают стандартные слова и простые последовательности.

Распространенный стереотип, что именно старшие пользователи чаще подвергаются опасности из-за технической неопытности, оказался ошибочным. NordPass заявляет, что уровень качества паролей одинаково низкий во всех возрастных группах. Разница лишь в предпочтениях.

У всех поколений в топе стабильно остаются "12345и "123456"123456". Однако старшие пользователи чаще включают в пароли собственные имена или имена знакомых. Зато поколения Y и Z чаще всего комбинируют "12345678" со словом "skibidi" - еще одно доказательство того, как быстро поп-культура влияет на кибергигиену.

В США топ-20 самых распространенных паролей практически полностью состоит из цифровых последовательностей и элементарных комбинаций вроде "qwerty123" или "1234567890". Такие данные только подчеркивают, насколько легко злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам, полагаясь на автоматические инструменты для взлома.

Обновленное исследование NordPass напоминает: слабые пароли остаются одной из главных причин успешных кибератак.

Почему у вас ничего не работало 18 ноября?

Масштабный сбой в работе Cloudflare,, который произошел утром во вторник, 18 ноября, вызвал временное отключение крупных сегментов интернета и повлиял на работу таких гигантов, как X, ChatGPT, Amazon и Spotify. Компания Cloudflare не сразу исправила проблему, а причины смогла назвать еще позже.

После проведения расследования представитель Cloudflare предоставил более детальные объяснения относительно первопричины. Оказалось, что сбой был вызван автоматически сгенерированным конфигурационным файлом, который используется для управления трафиком угроз. Этот файл, по словам представителя, вырос за пределы ожидаемого размера записей. Это критическое увеличение объема спровоцировало аварийное завершение работы программной системы, которая обрабатывает трафик для ряда ключевых сервисов Cloudflare.