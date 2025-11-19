Попри постійні попередження про кіберзагрози, користувачі впевнено тримаються за найпростіші й найбільш вразливі паролі. NordPass, один із найвідоміших менеджерів паролів, оприлюднив сьоме щорічне дослідження про 200 найпоширеніших комбінацій, і воно знову підтверджує: кібершахраям нерідко навіть не доводиться докладати зусиль. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на підбірку NordPass.

Дивіться також Коли падає Cloudflare – падає пів інтернету: що це за сервіс і як він працює

Чому користувачі у 2025 році все ще обирають слабкі паролі?

Лідером рейтингу у США став пароль "admin", а слідом за ним — класичний "password". Такі комбінації стають легкою здобиччю для автоматизованих атак на кшталт brute-force або credential stuffing, які підбирають стандартні слова та прості послідовності.

Поширений стереотип, що саме старші користувачі частіше наражаються на небезпеку через технічну недосвідченість, виявився хибним. NordPass заявляє, що рівень якості паролів однаково низький у всіх вікових групах. Різниця лише у вподобаннях.

У всіх поколінь у топі стабільно залишаються "12345" та "123456". Проте старші користувачі частіше включають до паролів власні імена або імена знайомих. Натомість покоління Y і Z найчастіше комбінують "12345678" зі словом "skibidi" — ще один доказ того, як швидко попкультура впливає на кібергігієну.

У США топ-20 найпоширеніших паролів практично повністю складається з цифрових послідовностей та найелементарніших комбінацій на зразок "qwerty123" або "1234567890". Такі дані лише підкреслюють, наскільки легко зловмисники можуть отримати доступ до акаунтів, покладаючись на автоматичні інструменти для злому.

Оновлене дослідження NordPass нагадує: слабкі паролі залишаються однією з головних причин успішних кібератак.

Чому у вас нічого не працювало 18 листопада?

Масштабний збій у роботі Cloudflare, що стався вранці у вівторок, 18 листопада, спричинив тимчасове відключення великих сегментів інтернету й вплинув на роботу таких гігантів, як X, ChatGPT, Amazon і Spotify. Компанія Cloudflare не відразу виправила проблему, а причини змогла назвати ще пізніше.

Після проведення розслідування представник Cloudflare надав детальніші пояснення щодо першопричини. Виявилося, що збій був викликаний автоматично згенерованим конфігураційним файлом, який використовується для управління трафіком загроз. Цей файл, за словами представника, виріс поза межі очікуваного розміру записів. Це критичне збільшення обсягу спровокувало аварійне завершення роботи програмної системи, яка обробляє трафік для низки ключових сервісів Cloudflare.