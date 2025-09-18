Что не так с новой функцией от Samsung?

Владельцы очень недешевой бытовой техники Samsung столкнулись с неприятным сюрпризом. После последнего обновления программного обеспечения на экранах, интегрированных прямо в дверцу "умного" холодильника, начала появляться реклама. Эта новация вызвала волну критики среди пользователей, которые не ожидали увидеть коммерческие объявления на своей кухонной технике премиум-класса, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Как оказалось, компания Samsung начала в США пилотную программу, в рамках которой на экранах умных холодильников линейки Family Hub начали появляться объявления. Это стало возможным после выпуска свежего обновления программного обеспечения. Интересно, что еще в апреле представители компании уверяли, что не планируют добавлять рекламу на экраны своих бытовых приборов.

В своем официальном комментарии Samsung назвала это инициативой, направленной на "повышение ценности" для владельцев их техники. По данным компании, объявления появляются на экране блокировки (Cover Screen) холодильника, когда он не используется. Это касается только определенных тем оформления, таких как "Погода", "Цвет" и "Ежедневная доска".

Как реагируют пользователи?

Владельцы техники, однако, восприняли нововведение преимущественно негативно. В социальных сетях, в частности на Reddit, многие выражали возмущение тем, что дорогое устройство, за которое они заплатили значительные средства, превращается в рекламный щит прямо на их кухне. По мнению владельцев, если компания планировала монетизировать экраны, она должна была предупредить об этом покупателей заранее.

Появление рекламы стало логичным, хоть и неприятным продолжением стратегии Samsung под названием "Экраны везде" (Screens Everywhere), которая предусматривает интеграцию дисплеев в разнообразную бытовую технику. Похоже, что компания, которая одной из первых начала встраивать рекламу в свои Smart TV еще в 2016 году, решила распространить эту практику и на кухонные приборы.

Сейчас у пользователей остается возможность избежать просмотра рекламы. Для этого достаточно установить на экран блокировки темы "Искусство" или "Галерея", которые пока остаются свободными от объявлений. Кроме того, любое конкретное рекламное объявление можно закрыть, и оно больше не будет появляться в течение текущей рекламной кампании.

Однако, остается непонятным, не распространит ли Samsung рекламу на все темы оформления в будущем.