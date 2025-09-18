Що не так із новою функцією від Samsung?

Власники дуже недешевої побутової техніки Samsung зіткнулися з неприємним сюрпризом. Після останнього оновлення програмного забезпечення на екранах, інтегрованих прямо в дверцята "розумного" холодильника, почала з'являтися реклама. Ця новація викликала хвилю критики серед користувачів, які не очікували побачити комерційні оголошення на своїй кухонній техніці преміумкласу, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.

Як виявилось, компанія Samsung розпочала в США пілотну програму, в рамках якої на екранах розумних холодильників лінійки Family Hub почали з'являтися оголошення. Це стало можливим після випуску свіжого оновлення програмного забезпечення. Цікаво, що ще у квітні представники компанії запевняли, що не планують додавати рекламу на екрани своїх побутових приладів.

У своєму офіційному коментарі Samsung назвала це ініціативою, спрямованою на "підвищення цінності" для власників їхньої техніки. За даними компанії, оголошення з'являються на екрані блокування (Cover Screen) холодильника, коли він не використовується. Це стосується лише певних тем оформлення, таких як "Погода", "Колір" та "Щоденна дошка".

Як реагують користувачі?

Власники техніки, однак, сприйняли нововведення переважно негативно. У соціальних мережах, зокрема на Reddit, багато хто висловлював обурення тим, що дорогий пристрій, за який вони заплатили значні кошти, перетворюється на рекламний щит прямо на їхній кухні. На думку власників, якщо компанія планувала монетизувати екрани, вона мала попередити про це покупців заздалегідь.

Поява реклами стала логічним, хоч і неприємним продовженням стратегії Samsung під назвою "Екрани скрізь" (Screens Everywhere), яка передбачає інтеграцію дисплеїв у різноманітну побутову техніку. Схоже, що компанія, яка однією з перших почала вбудовувати рекламу у свої Smart TV ще у 2016 році, вирішила поширити цю практику і на кухонні прилади.

Наразі у користувачів залишається можливість уникнути перегляду реклами. Для цього достатньо встановити на екран блокування теми "Мистецтво" або "Галерея", які поки що залишаються вільними від оголошень. Крім того, будь-яке конкретне рекламне оголошення можна закрити, і воно більше не з'являтиметься протягом поточної рекламної кампанії.

Проте, залишається незрозумілим, чи не поширить Samsung рекламу на всі теми оформлення в майбутньому.