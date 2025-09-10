Что известно о загадочном космическом взрыве?

Во Вселенной существуют гамма-всплески (GRB) – самые мощные взрывы, которые способна зафиксировать современная наука. Обычно они возникают, когда массивные звезды взрываются как сверхновые или когда их разрывают на части черные дыры. Продолжительность таких событий, как правило, очень короткая: от нескольких миллисекунд до нескольких минут. Однако новый сигнал, получивший название GRB 250702B, оказался совершенно не похожим на все, что ученые наблюдали в течение последних 50 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на The Astrophysical Journal Letters.

Этот гамма-всплеск длился около суток, что является рекордно долгим временем для такого явления. Астрономы предполагают, что его источник находится в галактике за несколько миллиардов световых лет от нас, но это почти вся информация, которая известна на данный момент.

По словам Антонио Мартин-Каррильо, астронома из Дублинского университетского колледжа и соавтора исследования, гамма-всплески являются кратковременными и одноразовыми, поскольку порождающее их событие,, имеет катастрофический характер. Поэтому нет смысла ожидать, что один и тот же "мертвый" источник может создавать повторные всплески.

Именно это делает GRB 250702B столь странным. Этот необычный всплеск, зафиксирован космическим гамма-телескопом NASA "Ферми", достиг Земли не один раз, а трижды в течение нескольких часов, что уже делало его продолжительность рекордной. Но впоследствии все стало еще более странным: когда исследователи из "Ферми" сравнили свои данные с показателями зонда "Эйнштейн", они были шокированы, узнав, что тот же источник был активен почти за сутки до этого.

Сначала ученые считали, что источник излучения находится в пределах нашей галактики, но дальнейшие наблюдения с помощью космического телескопа "Хаббл" показали, что он возник гораздо дальше. Как объяснил Мартин-Каррильо, тот факт, что объект является внегалактическим, означает, что он значительно мощнее, чем изначально считалось.

Общепринятая теория происхождения гамма-всплесков – коллапс массивной звезды – не объясняет продолжительность GRB 250702B. Такой коллапс должен был бы создать всплеск, что длился бы всего несколько секунд. Чисто теоретически, разрыв звезды черной дырой мог бы генерировать гамма-всплеск продолжительностью в сутки, но на практике ученые с таким не сталкивались.

Наиболее правдоподобный сценарий, предложенный исследователями, включает белого карлика (звездное ядро, оставшееся от мертвой звезды), который стал жертвой черной дыры промежуточной массы – редкого и плохо изученного класса объектов. Оба эти объекты демонстрируют необычное гравитационное поведение, которое астрономам еще предстоит полностью исследовать, и именно здесь может скрываться разгадка.

В этом ролике, составленном из снимков телескопов, видны изменения в яркости всплеска: видео