Какие преимущества и возможности предоставляет Reve?

Reve отличается от конкурентов, таких как Midjourney, Imagen 3 от Google и Flux, благодаря нескольким ключевым особенностям. Главной из них является очень точное распознавание запросов. Модель использует передовые технологии понимания естественного языка, что позволяет ей точно интерпретировать и визуализировать текстовые описания. Она также успешно обрабатывает сложные запросы, содержащие 5-7 различных элементов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Функция Gem теперь доступна всем в Google Gemini: вот почему вам обязательно нужно ее попробовать

Интегрированная типографика . Одним из главных преимуществ Reve является способность качественно генерировать текст внутри изображений с точностью 98%. Это делает его идеальным инструментом для создания постеров, логотипов, обложек для книг и другого брендированного контента.

. Одним из главных преимуществ Reve является способность качественно генерировать текст внутри изображений с точностью 98%. Это делает его идеальным инструментом для создания постеров, логотипов, обложек для книг и другого брендированного контента. Поддержка различных стилей. Пользователям доступно более 27 художественных стилей, включая фотореализм, аниме, акварель, абстракцию, фэнтези и другие. Особенно хорошо он работает именно с реализмом. В отличие от ChatGPT, который часто генерирует изображения с хорошо заметной "мультяшностью", Reve способен создать картинку, которую вы не сможете отличить от настоящей фотографии.



Примеры работ Reve / Скриншот 24 Канала

Повторная генерация изображений . Если вы пришлете ему любое изображение (кнопка с плюсом), Reve проанализирует его и сгенерирует что-то похожее. Так можно обойти авторские права: если то или иное изображение в сети защищено, вы можете сгенерировать свое – оно будет выглядеть похоже, но не будет точной копией.

. Если вы пришлете ему любое изображение (кнопка с плюсом), Reve проанализирует его и сгенерирует что-то похожее. Так можно обойти авторские права: если то или иное изображение в сети защищено, вы можете сгенерировать свое – оно будет выглядеть похоже, но не будет точной копией. Генерация анатомии . Reve демонстрирует значительный прогресс в генерации сложных элементов, таких как руки, пальцы и стопы, что является вызовом для многих AI-генераторов.

. Reve демонстрирует значительный прогресс в генерации сложных элементов, таких как руки, пальцы и стопы, что является вызовом для многих AI-генераторов. Украинский язык . Сервис переведен на украинский язык.

. Сервис переведен на украинский язык. Редактирование уже сгенерированных изображений . После создания изображений вы можете дважды щелкнуть на нем, чтобы дополнительно его изменить. Опция "Instrukt" позволяет изменить определенные элементы, например, вы можете попросить изменить цвет волос или одежды. Опция "Edit Prompt", которая находится рядом, позволит увидеть расширенный промпт для этого изображения, а также изменить его, чтобы сгенерировать снова.

. После создания изображений вы можете дважды щелкнуть на нем, чтобы дополнительно его изменить. Опция "Instrukt" позволяет изменить определенные элементы, например, вы можете попросить изменить цвет волос или одежды. Опция "Edit Prompt", которая находится рядом, позволит увидеть расширенный промпт для этого изображения, а также изменить его, чтобы сгенерировать снова. Автоматическое создание подсказок . Reve автоматически улучшает введенный вами промпт. За это отвечает функция "Enhance", которую можно найти в окне ввода запроса.

. Reve автоматически улучшает введенный вами промпт. За это отвечает функция "Enhance", которую можно найти в окне ввода запроса. Вы можете выбрать формат. Многие генераторы изображений, особенно те, что встроены в чат-боты, не позволяют задавать конкретный формат изображения. В случае Reve вы можете самостоятельно указать желаемые пропорции.



Выбор пропорций изображения в Reve / Скриншот 24 Канала

Генерируйте сразу несколько вариантов, чтобы выбрать лучший. Перед началом генерирования вы можете выбрать количество изображений, которые сгенерирует для вас Reve – от 1 до 8. Для этого нажмите вторую кнопку из тех, что расположены на окне ввода запросов.



Генерируйте до 8 изображений за раз / Фото Скриншот 24 Канала

Скорость работы. Этот пункт заслуживает особого внимания, поскольку Reve работает чрезвычайно быстро. Если в случае генератора в составе ChatGPT, Sora или Gemini вам нужно ждать иногда по несколько минут, в этом случае вы получите отличный результат уже через несколько минут.

Лимиты

Как и любой подобный сервис, он имеет определенные ограничения. Сервис завершает свой тестовый период и в пределах двух недель запустит полноценную подписку. До сих пор он работал по принципу бесплатных кредитов: ежедневно вы получали несколько кредитов, которые позволяли сгенерировать достаточно много картинок. 12 сентября компания разослала пользователям письма, в которых анонсировала "абсолютно новую версию Reve", с которой придут некоторые изменения.

Со следующей недели мы переходим от кредитов к ежемесячным подпискам для пользователей нашего приложения,

– написали разработчики.

Таким образом кредиты больше не будут раздавать. Однако паниковать рано. Даже после обновления компания планирует предоставлять 20 бесплатных изображений ежедневно, чего более чем достаточно для ведения блога, иллюстрации новостей, создания изображений для учебной работы и тому подобное.

Также анонсировали два варианта пользовательских аккаунтов – бесплатный и Pro. Они будут иметь различные ограничения использования и хранения, а также варианты API, которые останутся на основе кредитов. Компания еще не объявила цены на подписку Pro, а также еще не уточнила, какими будут ограничения. Однако, судя по тому, что она предлагает для Pro-аккаунтов "круглосуточное творчество", есть вероятность, что платные подписчики смогут генерировать изображения без ограничений на количество.

Сейчас всем пользователям дали 200 дополнительных кредитов, чтобы они могли пользоваться сервисом во время перехода.