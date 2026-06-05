Стартап Eka из Кембриджа, штат Массачусетс, представил роботизированную руку, которая демонстрирует необычно высокий уровень ловкости при работе с мелкими и хрупкими предметами. Разработка уже привлекла внимание экспертов, поскольку именно недостаточная моторика в течение многих лет оставалась одним из главных барьеров для полноценной автоматизации ручного труда. Об этом пишет BGR.

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Удалось ли решить одну из самых сложных проблем робототехники?

Компанию основали профессор Массачусетского технологического института Пулкит Агравал и бывший исследователь Google DeepMind Туомас Гарноя. Их цель – создать роботов, которые способны взаимодействовать с физическим миром так же гибко, как люди.

Для этого команда использует собственный подход к обучению искусственного интеллекта, который получил название Vision Force Action (VFA). По словам Агравала, эта технология может стать "новой основой, которая объединит производительность, универсальность и безопасность для создания роботов, доступных каждому".

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Большинство современных автономных роботов обучаются с помощью моделей типа Vision-Language-Action (VLA). Они анализируют огромные объемы видеоданных и пытаются воспроизводить увиденные действия.

Однако такой подход имеет серьезное ограничение: реальный мир слишком разнообразен. Даже обычная клубника может отличаться формой, размером, степенью спелости или расположением. Она может быть влажной, поврежденной или скользкой. Для человека это не проблема, но для робота каждый новый сценарий требует дополнительных учебных данных.

Именно поэтому исследователи годами пытались решить так называемую "проблему роботизированной ловкости". Для ее преодоления необходимо научить машину реагировать на практически бесконечное количество вариаций окружающей среды.

В Eka решили пойти другим путем. Вместо бесконечного накопления видеоматериалов робот проходит тысячи часов симуляций, которые учитывают законы физики. Во время обучения система сталкивается с массой различных ситуаций и самостоятельно учится учитывать вес предметов, инерцию, силу нажатия и другие факторы.

Журналист Wired Уилл Найт сравнил такой подход с принципами работы знаменитой системы AlphaZero от Google, которая в свое время самостоятельно открыла новые шахматные стратегии. При этом разработчики пока не раскрывают всех деталей того, как результаты компьютерных симуляций успешно переносятся в физический мир. В робототехнике эта проблема известна как "разрыв между симуляцией и реальностью" и считается одним из самых сложных вызовов отрасли.

Что уже умеет роботизированная рука Eka?

Во время демонстраций робот выполнял задачи, которые до недавнего времени считались слишком сложными для промышленных машин.

По словам Уилла Найта, робот успешно работал с берушами, щеткой для волос, ключами и другими мелкими предметами. Хотя иногда системе приходилось делать несколько попыток, она в конце концов справлялась с задачей благодаря специальным захватам, которые обеспечивают своеобразное "ощущение прикосновения". Видео компании также демонстрируют, как робот вкручивает лампочку и аккуратно забирает клубнику с открытой ладони человека.

Особый интерес вызвал другой тест. Робот сортировал разбросанные по столу куриные наггетсы и раскладывал их в контейнеры на движущемся конвейере. На первый взгляд задача кажется обыденной, но именно работа с продуктами питания остается одной из самых сложных сфер автоматизации из-за хрупкости и непредсказуемости объектов.

Именно поэтому даже такой простой пример может оказаться важным шагом к масштабной роботизации пищевой промышленности.

Какие последствия это может иметь для рынка труда?

Успех Eka вписывается в более широкую тенденцию стремительного развития робототехники. Особенно активно такие системы внедряются в Китае, где роботы уже работают рядом с людьми на заводах и фермах.

В некоторых случаях появляются так называемые "темные фабрики" – производственные площадки, которые могут работать круглосуточно практически без участия людей. Подобные предприятия уже используются для изготовления электроники и других товаров.

На этом фоне все чаще звучат опасения относительно будущего рабочих мест. Согласно отчету Goldman Sachs за 2026 год, автоматизация на основе искусственного интеллекта потенциально может затронуть около 300 миллионов рабочих мест в мире. В то же время Всемирный экономический форум сообщает, что 58% работодателей ожидают существенного влияния робототехники и автоматизации на свой бизнес до 2030 года.

Официально Eka отмечает концепцию сотрудничества человека и машины. Компания заявляет, что стремится достичь "мастерства рядом с людьми". Однако некоторые высказывания основателей свидетельствуют о значительно более амбициозных планах.

В интервью Wired Пулкит Агравал назвал "самой большой проблемой в мире" тот факт, что "триллионы долларов проходят через человеческую руку". Хотя это высказывание имело скорее экономический, чем буквальный смысл, оно хорошо демонстрирует масштаб рынка, на который нацелены подобные технологии.

Пока что робот Eka находится на стадии развития, но его возможности уже показывают, насколько быстро робототехника приближается к сферам деятельности, которые ранее считались исключительно человеческими.