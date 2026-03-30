Как Panther заменяет человека в быту?

Технологический мир увидел новое поколение воплощенного искусственного интеллекта – серию Panther. Этот полноразмерный гуманоидный робот на колесной базе разработан специально для работы в сложных условиях современного жилья и промышленных объектов. Высота устройства может варьироваться от 160 до 175 сантиметров, что позволяет ему эффективно взаимодействовать с предметами на разных уровнях. Благодаря возможности вертикального подъема корпуса на 80 сантиметров, Panther способен доставать вещи как с пола, так и с высоких многоярусных полок, минимизируя необходимость постоянного перемещения своей базы, пишет производитель UniX AI на своем сайте.

Смотрите также Максимально странные: ученые выпустили на улицу роботов, полностью созданных искусственным интеллектом

Основой мобильности робота является полноприводное шасси с возможностью управления всеми четырьмя колесами. Это позволяет машине двигаться боком, вращаться на месте и точно выравниваться относительно краев мебели или стен. Такая маневренность является критически важной для тесных пространств, например узкие коридоры или кухни, где обычные развороты были бы невозможными.



Робот Panther / Фото UniX AI

Верхняя часть туловища оснащена двумя бионическими руками, каждая из которых имеет 8 степеней свободы. В общем робот обладает 34 степенями свободы, что обеспечивает ему чрезвычайную гибкость движений, сравнимую с человеческой.

Демонстрационные видео показывают впечатляющий спектр возможностей Panther в реальных жилых условиях. Робот начинает день владельца с открытия штор и помощи при пробуждении. Далее он переходит к бытовым делам: заправляет кровать, управляет бытовой техникой, готовит завтрак, делает салаты и даже пользуется блендером.

Когда жители идут на работу, гуманоид продолжает поддерживать порядок: убирает в доме, занимается стиркой и организует пространство. Он даже может помыть собственные "руки", если они загрязнились.

Технические тесты, как заявляет производитель, подтвердили способность машины выполнять даже такие деликатные задачи, как вышивание с миллиметровой точностью траектории или наливание вина, где система прогнозирует уровень жидкости, чтобы не допустить переливания.



Робот Panther вышивает / Фото UniX AI

Интеллект Panther базируется на архитектуре Trinity, которая сочетает три ключевых алгоритмических слоя:

UniFlex отвечает за обучение через имитацию.

UniTouch обеспечивает синтез визуальных и тактильных ощущений.

UniCortex позволяет разбивать долгосрочные задачи на отдельные шаги.

Вычислительная мощность системы достигает 2070 TOPS, что позволяет обрабатывать данные от камер и лидаров в режиме реального времени с минимальной задержкой, которая составляет менее 100 миллисекунд.

Робот изготовлен из алюминиевого сплава с композитным внешним покрытием и способен поднимать грузы до 12 килограммов.



Роботы Panther играют в карты / Фото UniX AI

Автономность устройства обеспечивает аккумулятор, заряда которого хватает на время от 6 до 12 часов интенсивной работы, хотя при определенных условиях этот показатель может достигать даже 16 часов. Питание осуществляется через 48-вольтную платформу, что гарантирует стабильность даже во время быстрых движений, таких как замах клюшкой для гольфа.

Стоимость такого помощника составляет примерно 115 000 долларов, по данным Humanoid.guide, хотя сам производитель на своем сайте цену не называет.

UniX AI планирует сначала внедрять технологию в коммерческих секторах и уходе за пожилыми людьми, а впоследствии, после снижения себестоимости производства, выйти на массовый рынок домашних услуг.