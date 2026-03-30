Як Panther заміняє людину в побуті?

Технологічний світ побачив нове покоління втіленого штучного інтелекту – серію Panther. Цей повнорозмірний гуманоїдний робот на колісній базі розроблений спеціально для роботи в складних умовах сучасного житла та промислових об'єктів. Висота пристрою може варіюватися від 160 до 175 сантиметрів, що дозволяє йому ефективно взаємодіяти з предметами на різних рівнях. Завдяки можливості вертикального підйому корпусу на 80 сантиметрів, Panther здатний діставати речі як з підлоги, так і з високих багатоярусних полиць, мінімізуючи необхідність постійного переміщення своєї бази, пише виробник UniX AI на своєму сайті.

Дивіться також Максимально дивні: учені випустили на вулицю роботів, повністю створених штучним інтелектом

Основою мобільності робота є повнопривідне шасі з можливістю керування всіма чотирма колесами. Це дозволяє машині рухатися боком, обертатися на місці та точно вирівнюватися відносно країв меблів чи стін. Така маневреність є критично важливою для тісних просторів, як-от вузькі коридори чи кухні, де звичайні розвороти були б неможливими.



Робот Panther / Фото UniX AI

Верхня частина тулуба оснащена двома біонічними руками, кожна з яких має 8 ступенів свободи. Загалом робот володіє 34 ступенями свободи, що забезпечує йому надзвичайну гнучкість рухів, порівнянну з людською.

Робот Panther від компанії UniX AI: дивіться відео

Демонстраційні відео показують вражаючий спектр можливостей Panther у реальних житлових умовах. Робот починає день власника з відкриття штор та допомоги під час пробудження. Далі він переходить до побутових справ: заправляє ліжко, керує побутовою технікою, готує сніданок, робить салати та навіть користується блендером.

Коли мешканці йдуть на роботу, гуманоїд продовжує підтримувати порядок: прибирає в домі, займається пранням та організовує простір. Він навіть може помити власні "руки", якщо вони забруднилися.

Технічні тести, як заявляє виробник, підтвердили здатність машини виконувати навіть такі делікатні завдання, як вишивання з міліметровою точністю траєкторії або наливання вина, де система прогнозує рівень рідини, щоб не допустити переливання.



Робот Panther вишиває / Фото UniX AI

Інтелект Panther базується на архітектурі Trinity, яка поєднує три ключові алгоритмічні шари:

UniFlex відповідає за навчання через імітацію.

UniTouch забезпечує синтез візуальних і тактильних відчуттів.

UniCortex дозволяє розбивати довгострокові завдання на окремі кроки.

Обчислювальна потужність системи сягає 2070 TOPS, що дозволяє обробляти дані від камер та лідарів у режимі реального часу з мінімальною затримкою, яка становить менш як 100 мілісекунд.

Робот виготовлений з алюмінієвого сплаву з композитним зовнішнім покриттям і здатен піднімати вантажі до 12 кілограмів.



Роботи Panther грають у карти / Фото UniX AI

Автономність пристрою забезпечує акумулятор, заряду якого вистачає на час від 6 до 12 годин інтенсивної роботи, хоча за певних умов цей показник може сягати навіть 16 годин. Живлення здійснюється через 48-вольтну платформу, що гарантує стабільність навіть під час швидких рухів, таких як замах ключкою для гольфу.

Вартість такого помічника становить приблизно 115 000 доларів, за даними Humanoid.guide, хоча сам виробник на своєму сайті ціну не називає.

UniX AI планує спочатку впроваджувати технологію в комерційних секторах та догляді за літніми людьми, а згодом, після зниження собівартості виробництва, вийти на масовий ринок домашніх послуг.