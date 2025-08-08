Компания DJI официально представила в Китае свой дебютный робот-пылесос Romo, информирует 24 Канал. Он вышел в трех версиях: Romo S в непрозрачном корпусе, Romo A с прозрачной верхней крышкой и полностью прозрачный Romo P, включая док-станцию.

Смотрите также Китайские роботы-гуманоиды исполнили синхронный танец на выставке в Шанхае

Ключевая особенность новинки – система навигации, позаимствована из дронов. Она состоит из бинокулярного датчика "рыбий глаз" и трех лазерных сенсоров, работающих в паре с алгоритмами машинного обучения. Это позволяет пылесосу распознавать и обходить даже очень мелкие предметы, например, кабели толщиной 2 мм.

В зависимости от типа препятствия, Romo меняет поведение: он убирает максимально близко к ножкам мебели, но держится на расстоянии от носков или следов домашних животных.



DJI Romo обещает новый уровень уборки для роботов пылесосов / DJI

Мощность всасывания DJI Romo достигает 25 000 Па, что почти вдвое больше, чем у недавно анонсированного Roomba Max 705. Устройство оснащено двойной щеткой, которая предотвращает запутывание волос, двумя боковыми щетками на роботизированных манипуляторах для лучшего охвата и двумя вращающимися насадками для влажной уборки, которые автоматически поднимаются на коврах.

Если робот обнаруживает рассыпанный мусор, он замедляет щетки, чтобы не разбрасывать его, и одновременно увеличивает мощность.

Все версии поставляются с док-станцией, которая автоматически опустошает пылесборник, моет насадки, заправляет резервуар для воды и заряжает устройство. Полный цикл обслуживания длится около 2,5 часов.

Самая дорогая модель Romo P имеет в док-станции дополнительный отсек для второго моющего средства, что позволяет использовать различные жидкости для отдельных зон – например, антибактериальное средство для ванной и обезжириватель для кухни.

Что в DJI Romo от дронов?

Для навигации робот использует алгоритмы, разработанные для дронов, а все карты маршрутов сохраняются локально на устройстве для конфиденциальности. Управлять пылесосом можно голосом, указывая зоны для уборки. Также Romo можно использовать как мобильную камеру наблюдения для наблюдения за домом.

Сначала DJI Romo будет продаваться только в Китае по цене от 4699 юаней (около 654 доллара). Глобальный запуск ожидается позже в этом году.