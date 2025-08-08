Компанія DJI офіційно презентувала в Китаї свій дебютний робот-пилосос Romo, інформує 24 Канал. Він вийшов у трьох версіях: Romo S у непрозорому корпусі, Romo A з прозорою верхньою кришкою та повністю прозорий Romo P, включно з док-станцією.

Дивіться також Китайські роботи-гуманоїди виконали синхронний танець на виставці у Шанхаї

Ключова особливість новинки – система навігації, запозичена з дронів. Вона складається з бінокулярного датчика "риб'яче око" та трьох лазерних сенсорів, що працюють у парі з алгоритмами машинного навчання. Це дозволяє пилососу розпізнавати й оминати навіть дуже дрібні предмети, наприклад, кабелі завтовшки 2 мм.

Залежно від типу перешкоди, Romo змінює поведінку: він прибирає максимально близько до ніжок меблів, але тримається на відстані від шкарпеток чи слідів домашніх тварин.



DJI Romo обіцяє новий рівень прибирання для роботів пилососів / DJI

Потужність всмоктування DJI Romo сягає 25 000 Па, що майже вдвічі більше, ніж у нещодавно анонсованого Roomba Max 705. Пристрій оснащений подвійною щіткою, яка запобігає заплутуванню волосся, двома бічними щітками на роботизованих маніпуляторах для кращого охоплення та двома обертовими насадками для вологого прибирання, які автоматично підіймаються на килимах.

Якщо робот виявляє розсипане сміття, він сповільнює щітки, щоб не розкидати його, та одночасно збільшує потужність.

Усі версії постачаються з док-станцією, яка автоматично спустошує пилозбірник, миє насадки, заправляє резервуар для води та заряджає пристрій. Повний цикл обслуговування триває близько 2,5 години.

Найдорожча модель Romo P має у док-станції додатковий відсік для другого мийного засобу, що дозволяє використовувати різні рідини для окремих зон – наприклад, антибактеріальний засіб для ванної та знежирювач для кухні.

Що в DJI Romo від дронів?

Для навігації робот використовує алгоритми, розроблені для дронів, а всі карти маршрутів зберігаються локально на пристрої для конфіденційності. Керувати пилососом можна голосом, вказуючи зони для прибирання. Також Romo можна використовувати як мобільну камеру спостереження для нагляду за домом.

Спочатку DJI Romo продаватиметься лише в Китаї за ціною від 4699 юанів (близько 654 долари). Глобальний запуск очікується пізніше цього року.