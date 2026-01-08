Как работает солнечный робот от Jackery?

В отличие от стационарных солнечных панелей, Solar Mars Bot способен самостоятельно перемещаться по территории и определять оптимальные точки для получения солнечной энергии. Благодаря встроенному машинному зрению и навигационным технологиям устройство может патрулировать двор или кемпинг, анализируя освещенность различных участков, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

Когда робот находит место с наибольшим количеством солнечного света, он автоматически занимает позицию и разворачивает свои панели для зарядки в нужном направлении, отмечает производитель Jackery на сайте продукта. Сложная конструкция солнечной батареи раскрывается в несколько отдельных панелей, что позволяет получать до 600 ватт энергии.



Solar Mars может следовать за вами на улице / Фото Jackery



Solar Mars Bot / Фото Jackery

После накопления заряда Solar Mars Bot превращается в портативную электростанцию, которая может питать внешние устройства через различные выходные порты – смартфоны, компьютеры, освещение, роутеры и тому подобное.

Основное преимущество такого решения – мобильность: робот может перемещаться туда, где его энергия нужна больше всего, без необходимости переносить тяжелое оборудование вручную.

Система мониторинга позволяет роботу отслеживать собственный уровень заряда батареи. Когда энергии становится недостаточно, устройство автоматически направляется к лучшему месту, где он может зарядиться.



Solar Mars Bot / Фото Jackery

Всю актуальную информацию о статусе работы владелец может видеть в мобильном приложении.

Дистанционное управление и мониторинг через сети 4G и 5G обеспечивают постоянный контроль над местонахождением и состоянием заряда Solar Mars Bot в реальном времени.

Встроенный аккумулятор имеет достаточную емкость для длительного использования без доступа к электросети.

Робот также может обеспечивать электроэнергией инструменты, электронику или развлекательное оборудование на природе. Прочная конструкция позволяет Solar Mars Bot работать на различных типах поверхностей и выдерживать сложные погодные условия, что делает его универсальным помощником как для домашнего использования, так и для активного отдыха на открытом воздухе.

Краткая презентация Solar Mars Bot, которого компания тизерила еще два года назад: видео

Что известно о компании Jackery?

Jackery – это американская компания, основанная в 2012 году в Калифорнии. Она специализируется на производстве портативных электростанций, солнечных генераторов и панелей, а также зарядных устройств и павербанков. Компания является одним из мировых лидеров на рынке портативных источников электропитания и признана более чем 100 авторизированными СМИ и организациями по всему миру.

Jackery имеет солидную репутацию в области портативной энергетики, пишет OneClick. С 2018 года компания продала более 1,5 миллиона устройств по всему миру с глобальным охватом от США до Европы, Японии и Китая. Компания зарегистрировала 222 патента на портативные электростанции и солнечные генераторы и получила 12 признанных международных наград, включая Red Dot Design Awards, IF Design Awards, A' Design Award & Competition и CES Innovation Awards. Бренд был признан лучшим производителем солнечных генераторов по версии New York Times, CNET и Digital Trends.

Jackery имеет хорошую репутацию среди клиентов благодаря клиентоориентированному подходу и высококачественной продукции, которая предлагает хорошую производительность, долговечность и удобный дизайн.