На улицах Китая появился необычный "цифровой попрошайка". Прохожие в провинции Сычуань заметили высокотехнологичного гуманоидного робота, который стоял на коленях и буквально выпрашивал у людей деньги на "подзарядку". Об этом пишет британская газета Daily Mail.

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Что известно о роботе-нищем?

Энтузиасты быстро опознали в "нищем" модель Unitree G1 от известного китайского разработчика Unitree. Это передовой гуманоидный робот, конструкция которого копирует человеческое тело – у него есть голова, туловище, руки и ноги, что позволяет ему легко передвигаться среди людей.

Стоит такая машина немало – ее цену оценивают в 16 000 долларов США

Организаторы этого перформанса подготовились серьезно. Они оснастили робота:

светодиодной вывеской с призывом "помочь с оплатой счетов за электроэнергию";

блюдцем для обычных монет;

QR-кодом для быстрых безналичных переводов.

Где еще видели "цифровых попрошаек"?

Случай в Сычуане – далеко не единственный. Как отмечает издание NDTV со ссылкой на гонконгский информационный ресурс HK01, аналогичных роботов-нищих ранее уже замечали на улицах других крупных городов Китая:

Пекина;

Чэнду;

Фучжоу.

Обычно они стоят с плакатами вроде "У меня нет денег, чтобы зарядить телефон" и предлагают прохожим отсканировать код для бесконтактной оплаты.

Пользователи в сети активно обсуждают увиденное. Мнения разделились: одни считают это гениальным маркетинговым ходом производителя, другие – современным уличным искусством или просто креативным способом заработка.

Однако немало людей выразили недовольство. Они отмечают, что лучше помочь реальному человеку, оказавшемуся в затруднительном положении, чем финансировать дорогую игрушку за 16 тысяч долларов.

Пока одни просят милостыню, другие устанавливают рекорды

Пока одни гуманоиды выпрашивают деньги на улицах, другие демонстрируют удивительные технологические достижения. Например, шанхайская компания AgiBot недавно установила новый мировой рекорд Гиннеса.

Их гуманоидный робот AgiBot A2 преодолел непрерывную дистанцию в 106,286 километра без единой остановки или отключения. Его маршрут пролегал от озера Цзиньцзи в Сучжоу до набережной North Bund в Шанхае, что вдвое превышает длину классического марафона.

Этот тренд наглядно демонстрирует, как быстро технологии проникают в нашу повседневную жизнь, принимая на себя сугубо человеческие социальные роли. Независимо от того, является ли это вирусной рекламой или социальным экспериментом, появление роботов-попрошаек заставляет человечество серьезно задуматься об этике взаимодействия с искусственным интеллектом в публичном пространстве.