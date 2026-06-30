На вулицях Китаю з'явився незвичайний «цифровий прохач». Перехожі в провінції Сичуань помітили високотехнологічного гуманоїдного робота, який стояв на колінах і буквально випрошував у людей гроші на «підзарядку». Про це пише британська газета Daily Mail.

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Що відомо про робота-жебрака?

Ентузіасти швидко розпізнали у «жебраку» модель Unitree G1 від відомого китайського розробника Unitree. Це передовий гуманоїдний робот, конструкція якого копіює людське тіло – він має голову, тулуб, руки та ноги, що дозволяє йому легко пересуватися серед людей.

Коштує така машина чимало – її ціну оцінюють у 16 000 доларів США

Організатори цього перформансу підготувалися серйозно. Вони забезпечили робота:

світлодіодною вивіскою із закликом «допомогти з оплатою рахунків за електроенергію»;

тарілкою для звичайних монет;

QR-кодом для швидких безготівкових переказів.

Де ще бачили «цифрових прохачів»?

Випадок у Сичуані – далеко не єдиний. Як зазначає видання NDTV з посиланням на гонконгський інформаційний ресурс HK01, аналогічних роботів-жебраків раніше вже помічали на вулицях інших великих міст Китаю:

Пекіна;

Ченду;

Фучжоу.

Зазвичай вони стоять із плакатами на кшталт «У мене немає грошей, щоб зарядити телефон» та пропонують перехожим відсканувати код для безконтактної оплати.

Користувачі в мережі активно обговорюють побачене. Думки розділилися: одні вважають це геніальним маркетинговим ходом виробника, інші – сучасним вуличним мистецтвом або просто креативним способом заробітку.

Проте чимало людей висловили невдоволення. Вони зазначають, що краще допомогти реальній людині, яка опинилася в скрутному становищі, ніж фінансувати дорогу забавку за 16 тисяч доларів.

Поки одні просять милостиню, інші встановлюють рекорди

Поки одні гуманоїди випрошують гроші на вулицях, інші демонструють дивовижні технологічні досягнення. Наприклад, шанхайська компанія AgiBot нещодавно встановила новий світовий рекорд Гіннеса.

Їхній гуманоїдний робот AgiBot A2 подолав безперервну дистанцію у 106,286 кілометра без жодної зупинки чи вимкнення. Його маршрут пролягав від озера Цзіньцзі в Сучжоу до набережної North Bund у Шанхаї, що вдвічі перевищує довжину класичного марафону.

Цей тренд наочно показує, як швидко технології проникають у наше повсякдення, приміряючи на себе суто людські соціальні ролі. Незалежно від того, чи це вірусна реклама, чи соціальний експеримент, поява роботів-жебраків змушує людство серйозно замислитися над етикою взаємодії зі штучним інтелектом у публічному просторі.