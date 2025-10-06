Система Aura автоматизирует 205 ручных шагов ЭКО – от отбора сперматозоидов до создания эмбриона. Процесс, который традиционно зависел от мастерства отдельных эмбриологов, теперь выполняет робот, управляемый алгоритмами компьютерного зрения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Как ИИ меняет искусственное оплодотворение?

Aura создана стартапом Conceivable Life Sciences, основанным мексиканским врачом Алехандро Чавес-Бадиолой. Он одним из первых начал использовать искусственный интеллект в лечении бесплодия. Его команда разработала программное обеспечение, способное выявлять качественные сперматозоиды и прогнозировать жизнеспособность эмбрионов точнее, чем опытные специалисты.

Сегодня в Мексике уже по меньшей мере 20 детей родились благодаря подобным клиническим исследованиям. Для большинства участников процедура бесплатная – это шанс получить ребенка, который в обычных условиях стоил бы годовой доход.

По данным ВОЗ, каждый шестой человек репродуктивного возраста в мире сталкивается с проблемами бесплодия, а доступ к лечению остается ограниченным даже в развитых странах. В США один цикл ЭКО может стоить до 30 тысяч долларов, а большинство пациентов нуждается в нескольких попытках. В таких условиях автоматизация обещает сделать лечение дешевле и масштабнее, особенно в так называемых "пустынях фертильности", где не хватает специализированных клиник.

Подобными разработками занимается и стартап Overture Life, который коммерчески внедряет свои устройства в клиниках Турции и Латинской Америки. Его портативная коробка DaVitri уже позволяет гинекологам замораживать яйцеклетки за считанные минуты без участия эмбриолога, а роботизированная система ИКСИ готовится к работе в крупных больницах.

Несмотря на потенциал, технология пока не превысила эффективность традиционного ЭКО, хотя демонстрирует высокие результаты в отборе спермы и эмбрионов. Специалисты предостерегают, что внедрение новых систем может создать новые риски и требует масштабных исследований. Однако даже достижение уровня среднестатистической клиники – это уже прогресс, ведь позволяет уменьшить человеческий фактор, сократить расходы и обслуживать больше пациентов.

Почему современный ИИ не делает научных прорывов?

Томас Вольф, соучредитель компании Hugging Face стоимостью 4,5 миллиарда долларов, считает, что современные языковые модели вроде ChatGPT не способны привести к научным открытиям уровня Нобелевской премии. По его мнению, такие системы могут стать лишь инструментом помощи исследователям, а не генератором действительно новых идей.

Томас Вольф объясняет, что ключевая проблема чат-ботов в том, что они настроены соглашаться с пользователем. Ответы моделей часто звучат как поддержка или одобрение, вместо того чтобы ставить под сомнение привычные идеи. В науке же прорывы делают те, кто мыслит вопреки общепринятому.