Регулятор вынес пять новых решений по Discord, которые могут стать основанием для полного запрета в соответствии с российскими законами об информационных технологиях и защите информации, сообщает Техно 24 со ссылкой на российское издание Meduza.

А тем временем Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Пользователи начали сообщать о перебоях в функционировании Discord еще в сентябре, причем проблемы усугубились примерно 20 сентября.

Ряд источников знакомых с ситуацией подтверждают, что Discord может быть заблокирован "в ближайшие дни" из-за "нарушения российского законодательства". Об этом также сообщил Андрей Коваленко – руководитель ЦПД при СНБО.

В России уже говорят о возможности замедления работы мессенджера. То есть страна будет принимать аналогичные меры, которые в свое время были применены в отношении Twitter (теперь X) и YouTube.

Discord важен для россиян

Следует отметить, что Discord широко используется в России, особенно среди ИТ-специалистов, геймеров и администраторов криптовалютных проектов. В то же время эта платформа также применяется и военными и блокировка мессенджера может серьезно повлиять на них.

Напомним, что в августе 2024 года Роскомнадзор запретил мессенджер Signal, ссылаясь на нарушение российского законодательства, направленного на предотвращение использования сервисов обмена сообщениями в террористических и экстремистских целях.

Смотрите также Конфиденциальность в социальных сетях: 6 советов, которые вам следует учесть в интернете

А тем временем российские власти пытаются регулировать и давить на различные цифровые платформы. Ранее в августе российские пользователи столкнулись с проблемами в работе YouTube. Кремль уже давно угрожал блокировкой видеохостинга, поскольку ему не удалось надавить на компанию, чтобы заставить ее блокировать независимые СМИ и журналистов, которые критикуют политику России, в частности, по войне в Украине.