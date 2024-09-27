Регулятор виніс п'ять нових рішень щодо Discord, які можуть стати підставою для повної заборони відповідно до російських законів про інформаційні технології та захист інформації, повідомляє Техно 24 з посиланням на російське видання Meduza.

А тим часом Google обмежив створення нових акаунтів у Росії

Користувачі почали повідомляти про перебої у функціонуванні Discord ще у вересні, причому проблеми посилилися приблизно 20 вересня.

Низка джерел знайомих з ситуацією підтверджують, що Discord може бути заблокований "найближчими днями" через "порушення російського законодавства". Про це також повідомив Андрій Коваленко – керівник ЦПД при РНБО.

У Росії вже говорять про можливість уповільнення роботи месенджера. Тобто країна вживатиме аналогічних заходів, які свого часу були застосовані щодо Twitter (тепер X) та YouTube.

Discord важливий для росіян

Слід зазначити, що Discord широко використовується в Росії, особливо серед ІТ-спеціалістів, геймерів та адміністраторів криптовалютних проєктів. Водночас ця платформа також застосовується і військовими і блокування месенджера може серйозно вплинути на них.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року Роскомнагляд заборонив месенджер Signal, посилаючись на порушення російського законодавства, спрямованого на запобігання використанню сервісів обміну повідомленнями в терористичних та екстремістських цілях.

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А тим часом російська влада намагається регулювати і тиснути на різні цифрові платформи. Раніше в серпні російські користувачі зіткнулися з проблемами в роботі YouTube. Кремль вже давно погрожував блокуванням відеохостингу, оскільки йому не вдалося натиснути на компанію, аби змусити її блокувати незалежні ЗМІ та журналістів, які критикують політику Росії, зокрема, щодо війни в Україні.