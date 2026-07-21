Технологии из другой эпохи

Российская разработка ориентирована на технологию 150 нанометров. Именно такие стандарты господствовали в мире в начале 2000-х годов, когда компании Intel и AMD выпускали свои легендарные процессоры Pentium 4 и Athlon XP. О создании этой установки стало известно благодаря тендеру на транспортировку оборудования, который был обнародован в июне 2026 года, как заметил "24 Канал" при анализе российских СМИ.

Согласно документации, установку планируют перевезти на расстояние 2000 километров от Зеленограда, расположенного недалеко от Москвы. Несмотря на то, что точное место назначения держат в секрете, такое расстояние может свидетельствовать о намерении разместить критически важное оборудование в глубине территории России, подальше от границ. Сейчас два опытных образца проходят серию тестов.

Зачем россиянам старые технологии

Особенность новой установки заключается в электронно-лучевом методе. В отличие от классической фотолитографии, где требуются дорогостоящие фотошаблоны (своеобразные трафареты), этот аппарат "рисует" схему непосредственно на подложке сфокусированным пучком электронов. Это позволяет быстро менять дизайн микросхем без затрат на создание новых масок.

Такой подход идеально подходит для научных разработок, создания прототипов и малосерийного производства. Однако для массового выпуска чипов эта технология слишком медленная. Эксперты отрасли отмечают, что подобное оборудование будут использовать для производства специализированной электроники для космической и оборонной промышленности, где большие тиражи не требуются, а цена каждого отдельного чипа не имеет решающего значения.

Вероятно, в первую очередь напечатанные чипы будут устанавливать в ракеты, которыми Россия обстреливает Украину. Они не производятся сотнями тысяч или миллионами, как смартфоны. Поэтому имеющейся пропускной способности может быть достаточно. Хотя эта технология считается устаревшей для смартфонов или компьютеров, для оружия она может оказаться полезной.

Проблемы и планы

Несмотря на сообщения об успехах, российская полупроводниковая отрасль сталкивается с серьезными препятствиями. Специалисты отмечают отсутствие собственной инженерной школы для работы с технологическими процессами менее 65 нанометров, дефицит специальных химикатов (фоторезистов) и нехватку высокоточных компонентов, таких как лазерные интерферометры.

Судя по всему, Зеленоградский нанотехнологический центр не планирует останавливаться на достигнутом. Его инженеры уже работают над оборудованием для технологических процессов 130 нанометров. Конечной целью разработчиков является переход к полностью локализованному производству с технологическим процессом 90 нанометров, что позволит частично удовлетворить потребности внутреннего рынка и не закупать эти чипы за рубежом.