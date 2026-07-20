Что нашли в гробницах

Во время раскопок в восточной части некрополя археологи обнаружили иероглифические тексты и искусно высеченные сцены, что принадлежали элите того времени. Об этом пишет издание Archaeology Mag.

Первая гробница принадлежала Ментухотепу – человеку с впечатляющим списком титулов. Надписи идентифицировали его как наследного принца, мэра, администратора и надзирателя за иностранными землями. Помимо гражданских обязанностей, Ментухотеп командовал армией города Хебешет, что свидетельствует о его значительном влиянии в ранний период Нового царства.

На северных стенах гробницы Ментухотепа исследователи обнаружили изображения людей, несущих подношения, а также сцены охоты. Особое внимание привлекло большое изображение хозяина гробницы рядом с его матерью Яххотеп, что подчеркивало высокий социальный статус семьи.



Резное убранство внутри одной из гробниц / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Хотя погребальную шахту еще не раскопали полностью, специалисты планируют завершить эти работы в ходе следующего сезона, чтобы узнать больше о роли этой семьи в управлении государством.

Эта находка восполняет недостающие фрагменты в истории некрополя Бубастейон,

– прокомментировали представители Высшего совета по древностям Египта.

Вторая гробница раскрыла имя Паримвая, также известного как Самут. Он занимал должность большого торговца храма Птаха. Внутренние надписи сохранили имена его жены Туи, носившей титул "хозяйки дома", и матери Атбиу, служившей певицей Амона. Также в текстах упоминаются четверо сыновей чиновника. Такие подробные записи о родных связях встречаются редко, поэтому они помогают ученым реконструировать жизнь элитных домохозяйств тысячу лет назад.

Третье захоронение принадлежало Нехси, надзирателю дома. Несмотря на значительные повреждения конструкции, археологи смогли идентифицировать его самого и упоминание о его жене Неферуптах. Важнейшим артефактом здесь стала часть колонны с текстом о возвращении военачальника из Нахарина, расположенного на севере современной Сирии. Эта надпись не только помогла датировать гробницу, но и предоставила новые доказательства тесных связей Египта с регионами древнего Ближнего Востока.

В настоящее время работы в Саккаре продолжаются:

Мы продолжим раскопки погребальных шахт и прилегающих территорий, где надеемся найти еще больше артефактов,

– говорят археологи.

Поскольку этот объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, каждая новая находка имеет колоссальное значение для понимания того, как функционировали правительство, армия и религиозные институты древней цивилизации.