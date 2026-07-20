Що знайшли в гробницях

Під час розкопок у східній частині некрополя археологи натрапили на ієрогліфічні тексти та майстерно вирізьблені сцени, що належали тогочасній еліті. Про це пише видання Archaeology Mag.

Перша гробниця належала Ментухотепу – людині з вражаючим списком титулів. Написи ідентифікували його як спадкового принца, мера, адміністратора та наглядача за іноземними землями. Крім цивільних обов'язків, Ментухотеп керував армією міста Хебешет, що свідчить про його значний вплив у ранній період Нового царства.

На північних стінах поховання Ментухотепа дослідники побачили зображення людей, які несуть підношення, а також сцени полювання. Особливу увагу привернуло велике зображення господаря гробниці поруч із його матір'ю Яххотеп, що підкреслювало високий соціальний статус родини.



Різьблене оздоблення всередині однієї з гробниць / Фото Міністерства туризму та старожитностей Єгипту

Хоча поховальну шахту ще не розкопали повністю, фахівці планують завершити ці роботи під час наступного сезону, щоб дізнатися більше про роль цієї родини в управлінні державою.

Ця знахідка додає відсутні фрагменти до історії некрополя Бубастейон,

– прокоментували представники Вищої ради старожитностей Єгипту.

Друга гробниця відкрила ім'я Парімвая, також відомого як Самут. Він обіймав посаду великого торговця храму Птаха. Внутрішні написи зберегли імена його дружини Туї, яка мала титул "пані дому", та матері Атбіу, що служила співачкою Амона. Також тексти згадують чотирьох синів чиновника. Такі детальні записи родинних зв'язків трапляються рідко, тому вони допомагають вченим реконструювати життя елітних домогосподарств тисячі років тому.

Третє поховання належало Нехсі, наглядачу дому. Попри значні пошкодження структури, археологи змогли ідентифікувати його самого та згадку про дружину Неферуптах. Найважливішим артефактом тут стала частина колони з текстом про повернення військового командира з Нахаріна, що на півночі сучасної Сирії. Цей напис не лише допоміг датувати гробницю, а й надав нові докази тісних зв'язків Єгипту з регіонами стародавнього Близького Сходу.

Наразі роботи в Саккарі тривають:

Ми продовжимо розкопувати поховальні шахти та прилеглі території, де очікуємо знайти ще більше артефактів,

– кажуть археологи.

Оскільки цей об'єкт входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, кожна нова знахідка має колосальне значення для розуміння того, як функціонував уряд, армія та релігійні інституції давньої цивілізації.