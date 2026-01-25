Это будет самое длинное полное солнечное затмение века, которое пройдет по трем континентам. Об этом сообщает Ecoticias.

Когда и где наблюдать самое длинное солнечное затмение века?

2 августа следующего года полдень ненадолго превратится в ночь в некоторых частях Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Ожидается, что в своей максимальной фазе Луна закроет Солнце примерно на 6 минут и 23 секунды. Таким образом это станет самым длинным затмением на легкодоступной суше, которое в следующий раз может появиться только как минимум после 2114 года.

Астрономы говорят, что в полосе полной фазы проживает примерно 89 миллионов человек. Все они смогут наблюдать, как день сменится сумерками. Тогда на небе можно будет увидеть звезды и планеты, кроме того, снизится температура воздуха.

Вызовут столь длинное затмение три фактора:

Луна будет близко к перигею – она будет казаться несколько больше,

Земля будет всего через несколько недель после прохождения афелия – самой отдаленной точки на орбите, а потому Солнце будет казаться немного меньше,

Тень пройдет низко над земным шаром возле тропических широт, что заставит лунную тень двигаться по поверхности Земли медленнее.

Сам путь затмения протянется над Атлантикой, Гибралтарским проливом, югом Испании, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией, Египтом, Саудовской Аравией, Йеменом, Сомали и в конце концов Индийским океаном.

Максимальную фазу этого явления при благоприятных погодных условиях смогут наблюдать неподалеку городов Кадис, Малага, Танжер, Бенгази, Луксор, Джидда и Сана в Египте.

В Италии, в частности в Риме и Ватикане, Солнце будет закрыто примерно на три четверти. В то же время, по данным аналитиков, полное затмение, возможно, можно будет наблюдать в 20 километрах к югу от Лампедузы.

На остальной территории затмение не будет столь впечатляющим.

Какое влияние имеет затмение на мир?

В 2024 году во время Великого американского затмения было зафиксировано падение температуры на несколько градусов и изменения влажности.



Особенно это почувствовали животные. Согласно исследованиям более половины видов диких птиц, за которыми вели наблюдения в тот период, изменили свое поведение в течение нескольких минут темноты. Исследователи заметили, как после окончания затмения птицы резко начали петь, как это бывает в начале каждого нового дня.

В том же 2024, а также в 2017 году в США операторы энергосетей фиксировали резкое падение выработки солнечной энергии. А после возвращения солнечного света, произошел быстрый скачок.

В 2027 году Испания и страны Северной Африки, где солнечная энергетика играет растущую роль, смогут попробовать в реальных условиях научиться справляться с быстрыми изменениями в производстве возобновляемой энергии без риска блэкаутов или скачков счетов за электроэнергию.

Когда еще можно будет наблюдать за солнечным затмением?