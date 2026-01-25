Це буде найдовше повне сонячне затемнення століття, яке пройдеться трьома континентами. Про це повідомляє Ecoticias.

Коли та де спостерігати найдовше сонячне затемнення століття?

2 серпня наступного року полудень ненадовго перетвориться на ніч у деяких частинах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

Очікується, що у своїй максимальній фазі Місяць закриє Сонце приблизно на 6 хвилин і 23 секунди. Таким чином це стане найдовшим затемненням на легкодоступній суші, яке наступного разу може з'явитися лише як мінімум після 2114 року.

Астрономи кажуть, що у смузі повної фази мешкає приблизно 89 мільйонів людей. Усі вони зможуть спостерігати, як день зміниться сутінками. Тоді на небі можна буде побачити зірки та планети, окрім того, знизиться температура повітря.

Спричинять настільки довге затемнення три фактори:

Місяць буде близько до перигею – він здаватиметься дещо більшим,

Земля буде всього через декілька тижнів після проходження афелія – найвіддаленішої точки на орбіті, а тому Сонце видаватиметься трохи меншим,

Тінь пройде низько над земною кулею біля тропічних широт, що змусить місячну тінь рухатися по поверхні Землі повільніше.

Сам шлях затемнення простягнеться над Атлантикою, Гібралтарською протокою, півднем Іспанії, Марокко, Алжиром, Тунісом, Лівією, Єгиптом, Саудівською Аравією, Єменом, Сомалі та зрештою Індійським океаном.

Максимальну фазу цього явища за сприятливих погодних умов зможуть спостерігати неподалік міст Кадіс, Малага, Танжер, Бенгазі, Луксор, Джидда та Сана в Єгипті.

В Італії, зокрема у Римі та Ватикані, Сонце буде закрите приблизно на три чверті. Водночас, за даними аналітиків, повне затемнення, можливо, можна буде спостерігати за 20 кілометрів на південь від Лампедузи.

На решті території затемнення не буде настільки вражаючим.

Який вплив має затемнення на світ?

У 2024 році під час Великого американського затемнення було зафіксовано падіння температури на декілька градусів та зміни вологості.



Особливо це відчули тварини. Згідно із дослідженнями понад половина видів диких птахів, за якими вели спостереження у той період, змінили свою поведінку протягом кількох хвилин темряви. Дослідники помітили, як після закінчення затемнення птахи різко почали співати, як це буває на початку кожного нового дня.

У тому ж таки 2024, а також у 2017 році у США оператори енергомереж фіксували різке падіння вироблення сонячної енергії. А після повернення сонячного світла, стався швидкий стрибок.

У 2027 році Іспанія та країни Північної Африки, де сонячна енергетика відіграє зростаючу роль, зможуть спробувати у реальних умовах навчитися справлятися зі швидкими змінами у виробництві відновлюваної енергії без ризику блекаутів або стрибків рахунків за електроенергію.

Коли ще можна буде спостерігати за сонячним затемненням?