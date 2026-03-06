Что известно о потерянном самолете?

Во время проведения планового исследования акватории Мальты исследовательская группа под руководством профессора Криса Кларка из колледжа Харви-Мадд обнаружила на глубине 65 метров объект явно искусственного происхождения. Используя специализированный автономный подводный аппарат, специалисты зафиксировали металлическую конструкцию длиной примерно 11 метров, которая по своим характерным очертаниям напоминала старый летательный аппарат. Тщательное сканирование с разных ракурсов позволило получить высококачественные изображения находки, сохранившейся на удивление хорошо, несмотря на длительное время пребывания в соленой воде, пишет Indian Defence Review.

Смотрите также Он был лучше, чем "Энигма": в Праге нашли инструкции к самому совершенному шифру нацистов

Детальный анализ собранных данных показал, что обнаруженный объект является британским бипланом Fairey Swordfish, который активно использовался во время Второй мировой войны как торпедоносец. Хотя крылья самолета подверглись существенному разрушению от времени и течений, его основной скелет, фюзеляж и корпус двигателя остались практически неповрежденными.



Примерно так выглядел затонувший самолет, когда был на ходу / Фото Wikimedia/John5199

Профессор Крис Кларк сравнил габариты находки с официальными техническими характеристиками исторических летательных аппаратов и подтвердил идентичность этой модели. Эти самолеты, изготовлены из металлических рам с тканевым покрытием, считались устаревшими еще в начале войны, однако они сыграли ключевую роль во многих морских операциях 1940-х годов.

Благодаря использованию технологии сонара бокового обзора команда смогла создать полную трехмерную реконструкцию места аварии без какого-либо физического вмешательства в хрупкую конструкцию. Робот двигался по четко заданной сетке в течение 12-часовой миссии, собирая тысячи точек данных для определения точного положения самолета относительно местных морских течений.

Почему он в воде?

Архивные записи Министерства обороны Великобритании свидетельствуют, что 19 апреля 1941 года самолет 830-й морской авиационной эскадрильи потерпел внезапную поломку двигателя сразу после взлета. Пилот был вынужден совершить контролируемую посадку на воду, после чего экипаж успешно эвакуировался, а машина за считанные минуты исчезла под поверхностью моря.

Пропеллер самолета, найден в зафлюгированном состоянии, подтверждает версию об остановке двигателя и попытку пилота минимизировать сопротивление при столкновении с водой.



Самолет Fairey Swordfish на дне Средиземного моря / Фото Maltadives

Технологическое совершенство этой миссии обеспечивалось исключительной стабильностью роботизированных платформ Лаборатории интеллектуальной помощи ROV. Автономный аппарат, оснащен доплеровским журналом скорости, способен отслеживать свое местонахождение в пространстве с точностью до нескольких сантиметров. Это критически важно для зон с чрезвычайно низкой видимостью, которая в месте нахождения самолета часто не превышает двух метров.

Поскольку погружение людей на такую глубину строго ограничено правилами безопасности и временными рамками, робот стал незаменимым инструментом, способным работать под водой до 20-часов подряд без перерыва.

Как сегодня выглядит самолет на дне моря: смотрите видео

Что сейчас с самолетом?

Историческое и научное значение находки подтвердил доктор Тимми Гамбин с кафедры археологии Университета Мальты. Он отметил, что найденный объект официально остается собственностью британской короны, однако само место катастрофы теперь получит статус подводного наследия под охраной.

Исследование этого самолета позволит ученым лучше понять химические процессы и реакции дюралюминия, из которого изготовлена рама, на длительное погружение в морскую среду.

Между тем, как пишет Maltadives, объект уже открыт для дайвинга, но для погружения требуется специальное разрешение

Поисковая операция является лишь частью масштабного проекта по картографированию морского дна в радиусе более 80 километров вокруг островов, где могут находиться сотни подобных объектов. Крис Кларк добавил, что конечной целью его работы является совершенствование интеллектуальных систем подводных аппаратов для автоматического распознавания объектов, созданных человеком.

Сейчас команда готовится к следующему этапу исследований, оставляя Fairey Swordfish на его покое на глубине 65 метров.