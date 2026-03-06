Що відомо про втрачений літак?

Під час проведення планового дослідження акваторії Мальти дослідницька група під керівництвом професора Кріса Кларка з коледжу Харві-Мадд виявила на глибині 65 метрів об'єкт явно штучного походження. Використовуючи спеціалізований автономний підводний апарат, фахівці зафіксували металеву конструкцію довжиною приблизно 11 метрів, яка за своїми характерними обрисами нагадувала старий літальний апарат. Ретельне сканування з різних ракурсів дозволило отримати високоякісні зображення знахідки, що збереглася напрочуд добре, незважаючи на тривалий час перебування у солоній воді, пише Indian Defence Review.

Детальний аналіз зібраних даних показав, що виявлений об'єкт є британським біпланом Fairey Swordfish, який активно використовувався під час Другої світової війни як торпедоносець. Хоча крила літака зазнали суттєвого руйнування від часу й течій, його основний скелет, фюзеляж та корпус двигуна лишилися практично неушкодженими.



Приблизно так виглядав затонулий літак, коли був на ходу / Фото Wikimedia/John5199

Професор Кріс Кларк порівняв габарити знахідки з офіційними технічними характеристиками історичних літальних апаратів і підтвердив ідентичність цієї моделі. Ці літаки, виготовлені з металевих рам з тканинним покриттям, вважалися застарілими ще на початку війни, проте вони відіграли ключову роль у багатьох морських операціях 1940-х років.

Завдяки використанню технології сонара бокового огляду команда змогла створити повну тривимірну реконструкцію місця аварії без будь-якого фізичного втручання в тендітну конструкцію. Робот рухався за чітко заданою сіткою протягом 12-годинної місії, збираючи тисячі точок даних для визначення точного положення літака відносно місцевих морських течій.

Чому він у воді?

Архівні записи Міністерства оборони Великої Британії свідчать, що 19 квітня 1941 року літак 830-ї морської авіаційної ескадрильї зазнав раптової поломки двигуна відразу після зльоту. Пілот був змушений здійснити контрольовану посадку на воду, після чого екіпаж успішно евакуювався, а машина за лічені хвилини зникла під поверхнею моря.

Пропелер літака, знайдений у зафлюгованому стані, підтверджує версію про зупинку двигуна та спробу пілота мінімізувати опір під час зіткнення з водою.



Літак Fairey Swordfish на дні Середземного моря / Фото Maltadives

Технологічна досконалість цієї місії забезпечувалася винятковою стабільністю роботизованих платформ Лабораторії інтелектуальної допомоги ROV. Автономний апарат, оснащений доплерівським журналом швидкості, здатний відстежувати своє місцезнаходження у просторі з точністю до декількох сантиметрів. Це критично важливо для зон з надзвичайно низькою видимістю, яка в місці знаходження літака часто не перевищує двох метрів.

Оскільки занурення людей на таку глибину суворо обмежене правилами безпеки та часовими рамками, робот став незамінним інструментом, здатним працювати під водою до 20-годин поспіль без перерви.

Як сьогодні виглядає літак на дні моря: дивіться відео

Що зараз з літаком?

Історичне та наукове значення знахідки підтвердив доктор Тіммі Гамбін з кафедри археології Університету Мальти. Він зазначив, що знайдений об'єкт офіційно залишається власністю британської корони, проте саме місце катастрофи тепер отримає статус підводної спадщини під охороною.

Дослідження цього літака дозволить ученим краще зрозуміти хімічні процеси та реакції дюралюмінію, з якого виготовлено раму, на тривале занурення у морське середовище.

Тим часом, як пише Maltadives, об'єкт уже відкритий для дайвінгу, але для занурення потрібен спеціальний дозвіл

Пошукова операція є лише частиною масштабного проекту з картографування морського дна в радіусі понад 80 кілометрів навколо островів, де можуть знаходитися сотні подібних об'єктів. Кріс Кларк додав, що кінцевою метою його роботи є вдосконалення інтелектуальних систем підводних апаратів для автоматичного розпізнавання об'єктів, створених людиною.

Наразі команда готується до наступного етапу досліджень, залишаючи Fairey Swordfish на його спочинку на глибині 65 метрів.