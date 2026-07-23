Новая философия дизайна: Fold 8 становится "широким"

Главной неожиданностью презентации стало изменение форм-фактора базовой модели Fold 8. Если раньше смартфоны этой серии критиковали за слишком узкий и вытянутый внешний экран, то теперь Samsung предложила "паспортный" стиль, который делает устройство более удобным для повседневного использования, пишет 24 Канал.



Базовая модель Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google



Базовая модель Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google

Новый Fold 8 получил 5,5-дюймовый внешний дисплей с соотношением сторон 10:16 и внутренний 7,6-дюймовый экран с соотношением 4:3. Обе панели поддерживают частоту обновления 120 герц и достигают впечатляющей пиковой яркости в 3000 нит.



Базовая версия Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google



Базовая версия Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google

Благодаря технологии Flex Titanium, в которой для усиления основы дисплея используется титановый сплав, инженерам удалось сделать устройство рекордно легким – всего 201 грамм.



Базовая версия Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google

Fold 8 Ultra: тонкость и ультрасовременные камеры

Параллельно с базовой моделью Samsung представила Fold 8 Ultra, который сохранил привычный высокий силуэт, но стал настоящим технологическим монстром. Это самый тонкий складной смартфон компании: в разложенном состоянии его толщина составляет всего 4,1 миллиметра. Вес устройства составляет 215 граммов.



Samsung Galaxy Fold 8 Ultra / Фото 9to5Google



Samsung Galaxy Fold 8 Ultra / Фото 9to5Google

Основной акцент в Ultra-версии сделан на камерах. Смартфон получил систему, аналогичную флагману S26 Ultra: основной сенсор на 200 мегапикселей, 50-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру и 10-мегапиксельный телеобъектив с тройным оптическим зумом.



Samsung Galaxy Fold 8 Ultra / Фото 9to5Google



Samsung Galaxy Fold 8 Ultra / Фото 9to5Google

Внутренний 8-дюймовый экран теперь имеет антибликовое покрытие, что существенно улучшает видимость на солнце. Однако поклонникам стилуса снова не повезло: поддержку S Pen не вернули ни в одну из моделей линейки Fold 8.



Samsung Galaxy Fold 8 Ultra / Фото 9to5Google

Flip 8: компактность и программные улучшения

Обновления коснулись и компактного Flip 8. Смартфон стал на 13% тоньше своего предшественника (6,1 миллиметра в разложенном состоянии) и похудел до 180 граммов.



Samsung Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google

Одной из самых интересных, хотя и противоречивых особенностей, стало использование задней панели из армированного стекловолокном полимера, который на ощупь напоминает стекло, но более устойчив к падениям.



Samsung Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google



Samsung Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google

Программная часть Flip 8 наконец-то позволяет полноценно использовать внешний экран FlexWindow. Теперь без разворачивания смартфона доступны 16 оптимизированных приложений, включая карты, сообщения и YouTube.



Samsung Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google

Энергетическая революция и искусственный интеллект

Вся линейка смартфонов 2026 года стала первой, в которой Samsung применила кремний-углеродные батареи. Эта технология позволяет разместить большую емкость в меньшем объеме. Так, Fold 8 Ultra получил аккумулятор на 5000 миллиампер-часов, базовая модель Fold 8 – на 4800 миллиампер-часов, а Flip 8 сохранил емкость 4300 миллиампер-часов при меньшей толщине корпуса. Кроме того, модели Fold 8 и Fold 8 Ultra теперь поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 45 ватт.



Samsung Galaxy Fold 8, Galaxy Fold 8 Ultra и Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google

Новинки работают под управлением One UI 9 на базе Android 17 и оснащены системой искусственного интеллекта Gemini Intelligence. ИИ теперь может выполнять более 40 различных действий в сторонних приложениях, например, бронирование билетов или заказы еды, анализируя контекст на экране.

Специальная функция My FanCam позволяет автоматически перекадрировать видео вокруг выбранного человека уже после записи.



Samsung Galaxy Fold 8, Galaxy Fold 8 Ultra и Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google

Цены и начало продаж

Цены начинаются от 1199 долларов за Flip 8, 1899 долларов за Fold 8 и 2099 долларов за премиальную модель Fold 8 Ultra. Официальные продажи начнутся 7 августа 2026 года.