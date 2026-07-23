Нова філософія дизайну: Fold 8 стає "широким"

Головною несподіванкою презентації стала зміна форм-фактора базової моделі Fold 8. Якщо раніше смартфони цієї серії критикували за занадто вузький і витягнутий зовнішній екран, то тепер Samsung запропонувала "паспортний" стиль, який робить пристрій зручнішим для повсякденного використання, пише 24 Канал.



Базовий Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google



Базовий Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google

Новий Fold 8 отримав 5,5-дюймовий зовнішній дисплей зі співвідношенням сторін 10:16 та внутрішній 7,6-дюймовий екран зі співвідношенням 4:3. Обидві панелі підтримують частоту оновлення 120 герців та досягають вражаючої пікової яскравості у 3000 ніт.



Базовий Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google



Базовий Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google

Завдяки технології Flex Titanium, яка використовує титановий сплав для підсилення основи дисплея, інженерам вдалося зробити пристрій рекордно легким – лише 201 грам.



Базовий Samsung Galaxy Fold 8 / Фото 9to5Google

Fold 8 Ultra: тонкість та ультимативні камери

Паралельно з базовою моделлю Samsung представила Fold 8 Ultra, який зберіг звичний високий силует, але став справжнім технологічним монстром. Це найтонший складаний смартфон компанії: у розгорнутому стані його товщина становить лише 4,1 міліметра. Вага пристрою становить 215 грамів.



Samsung Galaxy Fold 8 Ultra / Фото 9to5Google



Samsung Galaxy Fold 8 Ultra / Фото 9to5Google

Основний акцент в Ultra-версії зробили на камерах. Смартфон отримав систему, аналогічну флагману S26 Ultra: основний сенсор на 200 мегапікселів, 50-мегапіксельну ультраширококутну камеру та 10-мегапіксельний телеоб'єктив із трикратним оптичним зумом.



Samsung Galaxy Fold 8 Ultra / Фото 9to5Google



Samsung Galaxy Fold 8 Ultra / Фото 9to5Google

Внутрішній 8-дюймовий екран тепер має антиблікове покриття, що суттєво покращує видимість на сонці. Проте фанатам стилуса знову не пощастило: підтримку S Pen не повернули ні в одну з моделей лінійки Fold 8.



Samsung Galaxy Fold 8 Ultra / Фото 9to5Google

Flip 8: компактність та програмні покращення

Оновлення торкнулися і компактного Flip 8. Смартфон став на 13% тоншим за свого попередника (6,1 міліметра у розгорнутому стані) та скинув вагу до 180 грамів.



Samsung Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google

Однією з найцікавіших, хоча й суперечливих особливостей, стало використання задньої панелі з армованого скловолокном полімеру, який на дотик нагадує скло, але є стійкішим до падінь.



Samsung Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google



Samsung Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google

Програмна частина Flip 8 нарешті дозволяє повноцінно використовувати зовнішній екран FlexWindow. Тепер без розгортання смартфона доступні 16 оптимізованих програм, включаючи карти, повідомлення та YouTube.



Samsung Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google

Енергетична революція та штучний інтелект

Уся лінійка смартфонів 2026 року стала першою, де Samsung застосувала кремній-вуглецеві батареї. Ця технологія дозволяє вмістити більшу ємність у менший об'єм. Так, Fold 8 Ultra отримав акумулятор на 5000 міліампер-годин, базовий Fold 8 – на 4800 міліампер-годин, а Flip 8 зберіг ємність 4300 міліампер-годин при меншій товщині корпусу. Крім того, моделі Fold 8 та Fold 8 Ultra тепер підтримують швидку дротову зарядку потужністю 45 ватів.



Samsung Galaxy Fold 8, Galaxy Fold 8 Ultra та Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google

Новинки працюють під управлінням One UI 9 на базі Android 17 та оснащені системою штучного інтелекту Gemini Intelligence. ШІ тепер може виконувати понад 40 різних дій у сторонніх додатках, наприклад, бронювати квитки або замовляти їжу, аналізуючи контекст на екрані.

Спеціальна функція My FanCam дозволяє автоматично перекадрувати відео навколо обраної людини вже після запису.



Samsung Galaxy Fold 8, Galaxy Fold 8 Ultra та Galaxy Flip 8 / Фото 9to5Google

Ціни і старт продажів

Ціни стартують від 1199 доларів за Flip 8, 1899 доларів за Fold 8 та 2099 доларів за преміальний Fold 8 Ultra. Офіційний продаж розпочнеться 7 серпня 2026 року.